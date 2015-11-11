Μάικλ Φελπς: «Ήθελα να πεθάνω!»

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Σε μια συγκλονιστική και εκ βαθέων συνέντευξη, ο Μάικλ Φελπς μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε

Σε μια συγκλονιστική και εκ βαθέων συνέντευξη, ο Μάικλ Φελπς μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και τον… γολγοθά που χρειάστηκε να περάσει πέρυσι.

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