Μάικλ Φελπς: «Ήθελα να πεθάνω!»

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Σε μια συγκλονιστική και εκ βαθέων συνέντευξη, ο Μάικλ Φελπς μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε
Σε μια συγκλονιστική και εκ βαθέων συνέντευξη, ο Μάικλ Φελπς μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και τον… γολγοθά που χρειάστηκε να περάσει πέρυσι.
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