H Νταϊάν Κίτον αγκαλιάζει τον Τζάστιν Μπίμπερ (Photos + Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
οτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι «Belieber». Κι αυτό το απέδειξε η Νταϊάν Κίτον που βρέθηκε καλεσμένη στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις για να μιλήσει για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι η παρασκευή ενός κρασιού που φέρει το όνομά της.
Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι «Belieb». Κι αυτό το απέδειξε η Νταϊάν Κίτον που βρέθηκε καλεσμένη στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις για να μιλήσει για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι η παρασκευή ενός κρασιού που φέρει το όνομά της.
Η Νταϊάν Κίτον δεν δίστασε να εκφράσει το θαυμασμό της για τον νεαρό τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ και η Έλεν για να ευχαριστήσει την 69χρονη ηθοποιό έδειξε ημίγυμνες φωτογραφίες του 21χρονου ποπ σταρ, ενώ της χάρισε και δύο μπλουζάκια με τη φωτογραφία του.
Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε όταν ο τραγουδιστής εισέβαλε στο πλατό και αγκάλιασε την Κίτον, ενώ αυτή ξέσπασε σε γέλια και επιφωνήματα, δίνοντας ένα φιλί στο μάγουλο του Μπίμπερ, πριν αυτός αποχωρήσει από το πλατό.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.