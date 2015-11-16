search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 11:10
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2015 10:18

H Νταϊάν Κίτον αγκαλιάζει τον Τζάστιν Μπίμπερ (Photos + Video)

16.11.2015 10:18
Η Νταϊάν Κίτον βραβεύεται από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου - Media

οτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι «Belieber». Κι αυτό το απέδειξε η Νταϊάν Κίτον που βρέθηκε καλεσμένη στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις για να μιλήσει για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι η παρασκευή ενός κρασιού που φέρει το όνομά της.

 

 Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι «Belieb». Κι αυτό το απέδειξε η Νταϊάν Κίτον που βρέθηκε καλεσμένη στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις για να μιλήσει για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι η παρασκευή ενός κρασιού που φέρει το όνομά της.

 Η Νταϊάν Κίτον δεν δίστασε να εκφράσει το θαυμασμό της για τον νεαρό τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ και η Έλεν για να ευχαριστήσει την 69χρονη ηθοποιό έδειξε ημίγυμνες φωτογραφίες του 21χρονου ποπ σταρ, ενώ της χάρισε και δύο μπλουζάκια με τη φωτογραφία του.

 Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε όταν ο τραγουδιστής εισέβαλε στο πλατό και αγκάλιασε την Κίτον, ενώ αυτή ξέσπασε σε γέλια και επιφωνήματα, δίνοντας ένα φιλί στο μάγουλο του Μπίμπερ, πριν αυτός αποχωρήσει από το πλατό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_tasoulas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Τασούλα: «Συμβολικό βάρος» ο Άγνωστος Στρατιώτης, «επαναστατική γυμναστική» η αντιπολίτευση

keaton-new
LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η κλήση στο 911 – Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

ieronimos_1402_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του – Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το «Γεννηματάς» (videos)

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται ομαλά η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό οι υπόλοιποι 13 (Live)

anna-kyriakou-maxairitsas
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού – Η «Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 11:10
mitsotakis_tasoulas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης με Τασούλα: «Συμβολικό βάρος» ο Άγνωστος Στρατιώτης, «επαναστατική γυμναστική» η αντιπολίτευση

keaton-new
LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η κλήση στο 911 – Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

ieronimos_1402_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του – Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το «Γεννηματάς» (videos)

1 / 3