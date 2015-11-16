H Νταϊάν Κίτον αγκαλιάζει τον Τζάστιν Μπίμπερ (Photos + Video)

οτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι «Belieber». Κι αυτό το απέδειξε η Νταϊάν Κίτον που βρέθηκε καλεσμένη στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις για να μιλήσει για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι η παρασκευή ενός κρασιού που φέρει το όνομά της.

Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να είσαι «Belieb». Κι αυτό το απέδειξε η Νταϊάν Κίτον που βρέθηκε καλεσμένη στο σόου της Έλεν ΝτιΤζένερις για να μιλήσει για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, που είναι η παρασκευή ενός κρασιού που φέρει το όνομά της.

Η Νταϊάν Κίτον δεν δίστασε να εκφράσει το θαυμασμό της για τον νεαρό τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ και η Έλεν για να ευχαριστήσει την 69χρονη ηθοποιό έδειξε ημίγυμνες φωτογραφίες του 21χρονου ποπ σταρ, ενώ της χάρισε και δύο μπλουζάκια με τη φωτογραφία του.

Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε όταν ο τραγουδιστής εισέβαλε στο πλατό και αγκάλιασε την Κίτον, ενώ αυτή ξέσπασε σε γέλια και επιφωνήματα, δίνοντας ένα φιλί στο μάγουλο του Μπίμπερ, πριν αυτός αποχωρήσει από το πλατό.