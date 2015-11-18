Ρήγας: Εξαιρετικά καλό το κλίμα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Το κλίμα στην ΚΟ «είναι εξαιρετικά καλό, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη», δήλωσε σχετικά με το προς ψήφιση νομοσχέδιο ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, επικαλούμενος την παρουσία του στη σημερινή συνεδρίαση, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά”.

Το κλίμα στην ΚΟ «είναι εξαιρετικά καλό, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη», δήλωσε σχετικά με το προς ψήφιση νομοσχέδιο ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, επικαλούμενος την παρουσία του στη σημερινή συνεδρίαση, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά”.

Προσέθεσε ότι αυτό το κλίμα θα φανεί και στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ σχολίασε και πως «δημοσιογραφικά πρέπει να διαβαστεί πιο προσεχτικά το νομοσχέδιο».

Ως προς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο κ. Ρήγας είπε ότι «καταφέραμε όχι απλώς να ολοκληρωθεί το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά να ολοκληρωθεί και με πολύ θετικούς όρους». Ανέφερε ειδικότερα ότι μπαίνουν συγκεκριμένοι όροι στις τράπεζες, στα διοικητικά συμβούλια, στους ελέγχους για το πώς θα δίνουν από εδώ και πέρα δάνεια και ποιους στόχους βάζουν. «Αν δεν έμπαιναν οι όροι αυτοί, πάλι θα παρουσιαζόταν πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και η ανακεφαλαίοποιηση δεν θα πετύχαινε, όπως δεν είχαν πετύχει οι δύο ανακεφαλαιοποιήσεις που επιχειρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε, για να προσθέσει πως αυτή τη στιγμή περίπου 7 με 10 δισ. θα χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση και τα υπόλοιπα θα μπουν από ιδιώτες.

Για το ζήτημα με τις 100 δόσεις, σημείωσε ότι «οι 100 δόσεις θα υπάρξουν και δεν θα βγει κανείς απ’ έξω». Ανέφερε ότι δίνεται περιθώριο 30 ημερών για τη ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων και τόνισε πως «δεδομένων των δυσκολιών που είχαμε και της πίεσης που υπήρχε, το γεγονός ότι καταφέραμε να κρατήσουμε την περίοδο των 30 ημερών, είναι μια μάχη η οποία κερδήθηκε. Όπως κερδήθηκε και η μάχη για την πάγια ρύθμιση χρεών των 12 δόσεων, που διευρύνεται ώστε να μπαίνουν και οφειλές πριν καν γίνουν ληξιπρόθεσμες».

Ως προς το ζήτημα επιβολής φόρου στο κρασί, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «έχει να κάνει με τα ισοδύναμα για τον ΦΠΑ την εκπαίδευση, που τελικά θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος του με την αύξηση της φορολογία στον τζόγο».

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε αναλυτικά και στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ειδικότερα ανέφερε:

Πρώτον, όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά με εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και 170.000 αντικειμενική αξία ακινήτου έχουν απόλυτη προστασία.

Δεύτερον, για τα νοικοκυριά με εισόδημα έως 35.000 ευρώ και αντικειμενική αξία ακινήτου έως και 230.000 θα υπάρχει διαγραφή μέρους των οφειλών και θα υπάρξει και επιδότηση.

«Ίσως να μην είναι το άριστο, αλλά θα δείτε και στην πράξη ότι δεν θα γίνει κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας που αφορά αυτά τα κοινωνικά στρώματα», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Δεν συζητάω για κάποιον που έχει πρώτη κατοικία αξίας 500.000 ή 700.000 ευρώ και δεν θέλει να πληρώσει, γιατί εκεί μιλάμε για κακοπληρωτές που επωφελήθηκαν όλης αυτής της ιστορίας για να μην πληρώνουν τις οφειλές τους».

Τόνισε, τέλος, ότι μέσα στο 2016 θα υπάρξουν οι νέες αντικειμενικές αξίες και ότι για μία τριετία δεν θα υπάρξει πίεση και οι τράπεζες θα διευκολύνουν σε ορισμένα πράγματα. «Άλλωστε, οι τράπεζες δεν έχουν και λόγο να παίρνουν απαξιωμένα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο τους, δεν τις συμφέρει», κατέληξε.