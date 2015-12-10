Δώδεκα νεκροί σε τριπλή επίθεση βομβιστών αυτοκτονίας στη Συρία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα σε τριπλή επίθεση βομβιστών-καμικάζι που χρησιμοποίησαν οχήματα παγιδευμένα με εκρηκτικές ύλες στη βορειοανατολική Συρία, γνωστοποίησε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τρεις καμικάζι ανατίναξαν τα οχήματα που οδηγούσαν σε διαφορετικές συνοικίες της Ταλ Ταμέρ, στην επαρχία της Χασάκα, ανέφερε η ΜΚΟ, η οποία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στις τάξεις των αντικαθεστωτικών, των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας αλλά και των ένοπλων δυνάμεων στη Συρία.

Η πόλη Ταλ Ταμέρ ελέγχεται από τους Σύρους Κούρδους και έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.

Μια από τις εκρήξεις έγινε μπροστά σε ένα κτίριο της ασφάλειας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο δεν ήταν σε θέση να δώσει αμέσως έναν απολογισμό των αμάχων μεταξύ των θυμάτων.

Στις επιθέσεις αυτές αναφέρθηκε και η συριακή κρατική τηλεόραση, κάνοντας λόγο για 9 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η περιοχή του ποταμού Χαμπούρ, που περνά από την Ταλ Ταμέρ, είχε καταληφθεί τον Φεβρουάριο από το ΙΚ, που αμέσως μετά απήγαγε τουλάχιστον 220 Ασσύριους χριστιανούς.

Η περιοχή ανακαταλήφθηκε έκτοτε από τους Σύρους Κούρδους μαχητές και δεκάδες όμηροι αποσπάστηκαν από τα χέρια των τζιχαντιστών, ανάμεσά τους 25 που απελευθερώθηκαν την Τετάρτη, σύμφωνα με το Ασσυριακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια οργάνωση των μειονοτικών.