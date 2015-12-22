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22.12.2015 13:52

Νεύρα από ατσάλι: Μαχητής της Χεζμπολάχ αποφεύγει πύραυλο με πρωτοφανή ηρεμία (Video)

22.12.2015 13:52
Νεύρα από ατσάλι: Μαχητής της Χεζμπολάχ αποφεύγει πύραυλο με πρωτοφανή ηρεμία (Video) - Media

Άναυδους άφησε τους επίδοξους δολοφόνους του ένας μαχητής της Χεζμπολάχ στη Συρία.

 

Άναυδους άφησε τους επίδοξους δολοφόνους του ένας μαχητής της Χεζμπολάχ στη Συρία.

Ο μαχητής που οδηγούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο επέδειξε εξαιρετική ψυχραιμία μπροστά στο θάνατο και κατάφερε να τον αποτρέψει.

Το περιστατικό συνέβη στη Συρία, ωστόσο παραμένει άγνωστη η ακριβής ημερομηνία.

Οι τζιχαντιστές χρησιμοποίησαν τον αμερικάνικο αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο ΤΟW, ικανό να καταστρέψει άρματα, κατά του αγροτικού οχήματος.

Ο μαχητής θα μπορούσε να δει από απόσταση τον πύραυλο να κατευθύνεται προς το μέρος του. Ωστόσο το τρικ είναι ότι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί αμέσως καθώς ο κατευθυνόμενος πύραυλος θα μπορούσε να τον ακολουθήσει. Έπρεπε να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για φύγει.

Τελικά κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να απομακρυνθεί το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον πύραυλο να χτυπά ένα κτήριο πίσω του.

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