Ο 59χρονος αρχηγός ΓΕΕΘΑ κάνει άλμα με αλεξίπτωτο από Σινούκ! (Video)

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο από Σινούκ στην θαλάσσια περιοχή των Μεγάρων.

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο από Σινούκ στην θαλάσσια περιοχή των Μεγάρων.

Αλλιώς έχουμε συνηθίσει τις εορταστικές επισκέψεις των αρχηγών των Σωμάτων του Στρατού. Ο 59χρονος Ναύαρχος όμως, φαίνεται πως θέλησε να αποδείξει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και επέλεξε πέρα από τους καθιερωμένους χαιρετισμούς στο προσωπικό, να πραγματοποιήσει και ένα… άλμα από ελικόπτερο.

Σύμφωνα άλλωστε με το βιογραφικό του, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, έχει υπάρξει στο παρελθόν «βατραχάνθρωπος».

Ολόκληρο το βιογραφικό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ:

Ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1957. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1976 και αποφοίτησε το 1980 με το βαθμό του Μάχιμου Σημαιοφόρου ΠΝ.

Παρακολούθησε όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία εσωτερικού και είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής Πολέμου. Επιπρόσθετα, έχει αποφοιτήσει από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και από τα σχολεία Advanced Mine Warfare School (Βέλγιο) και Amphibious Warfare School (ΗΠΑ).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του Αρχηγείου Στόλου, μεταξύ των οποίων Αντιτορπιλικά (Α/Τ), Ναρκαλιευτικά (Ν/Α) καθώς και πλοία της Διοίκησης Πλοίων Αποβάσεως (ΔΠΑ) ως Αξιωματικός Επιστασιών, Διευθυντής Διευθύνσεων και Ύπαρχος. Επιπρόσθετα, έχει υπηρετήσει στη ΔΥΚ ως Επιστολέας και Διοικητής.

Τοποθετήθηκε ως Κυβερνήτης στο Ν/Α ΑΤΑΛΑΝΤΗ από το 1990 έως 1991, στο Ν/Α ΚΙΣΣΑ από το 1992 έως το 1993, καθώς και στη Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ από το 2003 έως το 2004.

Έχει υπηρετήσει επίσης στο ΣΓ/Υ.ΕΘ.Α, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) ως Αρχιεπιστολέας, στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) ως Υποδιοικητής, στο STRIKEFORNATO ως Deputy COS, στο ΓΕΝ ως Διευθυντής Β’ Κλάδου, στο Αρχηγείο Στόλου ως Υπαρχηγός Στόλου, καθώς και στο ΓΕΕΘΑ ως Επιτελάρχης και Υπαρχηγός.

Σε εκτέλεση απόφασης του ΚΥΣΕΑ από 7 Μαρτίου 2013, παρέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Σε εκτέλεση απόφασης του ΚΥΣΕΑ από 15 Σεπτεμβρίου 2015, προήχθη στο βαθμό του Ναυάρχου και παρέλαβε τα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.