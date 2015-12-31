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31.12.2015 17:21

Συρόμενο βυτιοφόρο με καύσιμα ανατράπηκε στον κόμβο Αγ Τριάδας στην εθνική οδό

31.12.2015 17:21
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Από θαύμα δεν είχαμε άσχημα αποτελέσματα, όταν στις 2.30 περίπου το μεσημέρι, στο ύψος του κόμβου Αγίας Τριάδας Μιδέας, επί της εθνικής οδού Μυκηνών – Ναυπλίου μεγάλο συρόμενο βυτιοφόρο, γεμάτο βενζίνη και πετρέλαιο, ανατράπηκε στην μέση της εθνικής οδού.

 

Από θαύμα δεν είχαμε άσχημα αποτελέσματα, όταν στις 2.30 περίπου το μεσημέρι, στο ύψος του κόμβου Αγίας Τριάδας Μιδέας, επί της εθνικής οδού Μυκηνών – Ναυπλίου μεγάλο συρόμενο βυτιοφόρο, γεμάτο βενζίνη και πετρέλαιο, ανατράπηκε στην μέση της εθνικής οδού.

Σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές ο οδηγός του συρόμενου, προσπάθησε να αποφύγει σκυλί που βρισκόταν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το πίσω μέρος της νταλίκας να ντεραπάρει και να ανατραπεί στην εθνική οδό κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

‘Αμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, απέκλεισαν την εθνική οδό και άρχισαν να ρίχνουν ειδικό υγρό, γιατί υπήρχε διαρροή βενζίνης στο οδόστρωμα.

Το σημείο έμεινε αποκλεισμένο, έως ότου έφτασε ειδικό γερανοφόρο όχημα και απομάκρυνε το συρόμενο που είχε ανατραπεί.

Στις 6.00 το απόγευμα δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος.

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