Γερμανία: Ο ISIS σχεδίαζε επίθεση στο Μόναχο την παραμονή της πρωτοχρονιάς

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος φέρεται να σχεδίαζε μία «επίθεση αυτοκτονίας» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Μόναχο (νότια Γερμανία), γνωστοποίησαν σήμερα οι γερμανικές αρχές.

Οι πληροφορίες που περιήλθαν στην κατοχή των γερμανικών αρχών κάνουν λόγο για μία απειλή «μιας επίθεσης αυτοκτονίας», επισήμανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου που παραχώρησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Μόναχο ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Βαυαρίας, Χουμπέρτους Άντρα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια ομάδα «πέντε έως επτά» υπόπτων, ωστόσο προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σύλληψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν «υπηρεσίες πληροφοριών φιλικής χώρας», η επίθεση είχε προβλεφθεί να διαπραχθεί από το Ισλαμικό Κράτος «γύρω στα μεσάνυχτα» στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου ή εκείνου του Πάσινγκ, στο δυτικό τμήμα της πόλης, επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο Γιοάχιμ Χέρμαν, υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας.

Οι δύο σταθμοί εκκενώθηκαν εγκαίρως και τα δρομολόγια των τρένων ανεστάλησαν, ανέφερε η αστυνομία της πόλης, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες που ήθελαν να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους να μην πραγματοποιούν μαζικές συγκεντρώσεις και να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς οι σταθμοί άνοιξαν και πάλι λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία έστειλε επίσης στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ένα Twitter με το οποίο προειδοποιούσε τους πολίτες σε πολλές γλώσσες.

«Η ομοσπονδιακή αστυνομία ενημέρωσε γύρω στις 19.40 ώρα Γερμανίας την αστυνομία της Βαυαρίας σχετικά με τα στοιχεία που έλαβε από την υπηρεσία πληροφοριών μιας φιλικής χώρας και αφορούν μια επίθεση του Ισλαμικού Κράτους (…) που είχε σχεδιαστεί να γίνει (…) στο Μόναχο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και/ή εκείνον του Πάσινγκ» διευκρίνισε ο Χέρμαν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες αναφορικά με το ποια χώρα έδωσε τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, πρόκειται για γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Οι πληροφορίες «δεν είναι 100% αξιόπιστες» όμως δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε, εξήγησε ο Βαυαρός υπουργός.

Υπάρχουν «αξιόπιστες ενδείξεις» σχετικά με μια εγκληματική οργάνωση, είχε δηλώσει νωρίτερα μία εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, που δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχει στοχοθετηθεί και μια άλλη περιοχή.

Στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook η αστυνομία σημείωσε ότι σύμφωνα με «σοβαρές» πληροφορίες μια επίθεση ενδέχεται να «διαπραχθεί απόψε».

Αστυνομικές ενισχύσεις κατέφθασαν στο νότιο τμήμα της Βαυαρίας όπου επίσης αναπτύχθηκαν ειδικές μονάδες της αστυνομίας.

Συνολικά περίπου 550 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός.

Σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου επικρατεί ηρεμία στο Μόναχο, όπου αστυνομικοί πραγματοποιούν περιπολίες στις εισόδους του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού.

«Εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και διεξάγουμε έρευνες για πιθανούς υπόπτους» προσέθεσε η αστυνομία στο Twitter.

«Λαμβάνουμε την κατάσταση πολύ σοβαρά υπόψη, υπάρχει μια σημαντική επέμβαση (της αστυνομίας) εδώ στο Μόναχο» επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στη Süddeutsche Zeitung.

Η Γερμανία είχε τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για τρομοκρατικό χτύπημα τον περασμένο μήνα. Την 17η Νοεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά τις επιθέσεις του Παρισιού με 130 νεκρούς, ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας είχε ακυρωθεί την τελευταία στιγμή λόγω της απειλής μιας επίθεσης.