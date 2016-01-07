search
07.01.2016

Ο Πούτιν βρήκε ευκαιρία στις διακοπές και προπονήθηκε στο χόκεϊ επί πάγου (Video)

Super Putin: Έκθεση pop art για τα δεκάδες πρόσωπα του Ρώσου προέδρου (Photos) - Media Gallery 2

Να προπονηθεί στο αγαπημένο του άθλημα επέλεξε την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών, στο Σότσι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

 



Όπως σημειώνει το πρακτορείο Sputnic, ο κ. Πούτιν έκανε αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο, όταν φόρεσε τα παγοπέδιλα του, ανέβηκε στον πάγο και προπονήθηκε στο χόκεϊ επί πάγου, βάζοντας και ένα γκολ.

Την τελευταία φορά που εθεάθη να επιδίδεται στο χόκεϊ επί πάγου, ήταν την ημέρα των γενεθλίων του, όταν συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα με μεγάλα ονόματα του αθλήματος.

Τότε μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας είχε σκοράρει επτά φορές.

