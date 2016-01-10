Η αναισθησιολόγος εξαδέλφη του Πολάκη έκλεβε ναρκωτικές ουσίες- ήταν εξαρτημένη, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα

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Εξαρτημένη χρήστης οπιούχων σκευασμάτων είναι η αναισθησιολόγος Νεκταρία Πολάκη, η οποία ήταν στη μοιραία επέμβαση της 4χρονης Μελίνας, σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει στο φως η εφημερίδα το «Πρώτο Θέμα».

Εξαρτημένη χρήστης οπιούχων σκευασμάτων είναι η αναισθησιολόγος Νεκταρία Πολάκη, η οποία ήταν στη μοιραία επέμβαση της 4χρονης Μελίνας, σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει στο φως η εφημερίδα το «Πρώτο Θέμα».

Πριν από επτά μήνες, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, η αναισθησιολόγος, εξαδέλφη του υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, κατηγορήθηκε και ομολόγησε την κλοπή ναρκωτικών σκευασμάτων, από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται ακόμη.

Στην ΕΔΕ που είχε γίνει μετά από αυτό το περιστατικό, σύστησαν στην κ. Πολάκη τη «λήψη θεραπείας από εξειδικευμένα προγράμματα στον τομέα των εξαρτήσεων», όπως αναφέρει το συγκεκριμένο έγγραφο. Μάλιστα, στο έγγραφο της 7ης Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας προς τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, το οποίο εστάλη 2 ημέρες μετά από το θάνατο της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη έπειτα από τη μοιραία επέμβαση, σημειώνεται ότι «εδώ και εννέα μήνες δεν έχει προχωρήσει πειθαρχικά ο φάκελος της αναισθησιολόγου Νεκταρίας Πολάκη».

Η αναισθησιολόγος έχει ομολογήσει ότι υπεξαίρεσε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και κατανάλωσε οπιούχα φάρμακα που περιείχαν πεθιδίνη. Σύμφωνα με ιατρικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνονται στον φάκελό της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αναισθησιολόγος παρουσίαζε συμπτώματα γενικευμένης αγχώδους διαταραχής και κατάθλιψης, ενώ τελεί υπό ψυχιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση.

Παρότι σε βάρος της εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη για την κλοπή των φαρμάκων, δεν παύτηκε από τα καθήκοντά της και συνέχισε να ασκεί κανονικά το λειτούργημα της αναισθησιολόγου.

Η κλοπή των φαρμάκων

Στις 24 Μαΐου 2015, η κ. Πολάκη εντοπίστηκε από τραυματιοφορέα να αποσπά φάρμακα- ναρκωτικά από το κιβώτιο ναρκωτικών, στο χώρο ανάνηψης της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στην απολογία της ομολογεί πλήρως την πράξη της και για την υπόθεση έγινε ΕΔΕ. Διαπιστώθηκε ότι πάσχει από «γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και ήπια κατάθλιψη και είναι υπό ψυχιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση», ενώ η ίδια επικαλείται γνωμάτευση ψυχιάτρου, βάσει της οποίας κρίνεται ικανή να εργαστεί και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας της.

Στην απολογία της παραδέχθηκε ότι «απέσπασα με παράτυπο τρόπο φιαλίδια πεθιδίνης από την Αναισθησιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στις 24 Μαΐου 2015» ενώ αναφέρει ακόμη «τις απογευματινές ώρες επισκέφθηκα την εξαδέλφη μου, η οποία νοσηλευόταν ως λεχωίδα στη Μαιευτική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αποχωρώντας αποφάσισα να μεταβώ στον χώρο των χειρουργείων προκειμένου να προμηθευτών 1 ή 2 αμπούλες υοσκίνης για προσωπική μου χρήση (λόγω κωλικοειδούς άλγους δεξιάς υποχόνδριας χώρας). Το προαναφερθέν φάρμακο (πρωτότυπο σκέυασμα Buscopan) έχει ελάχιστο κόστος, δεν απαιτεί ειδική συνταγογράφηση και χρησιμοποιείται ευρέως, εντός και εκτός του νοσοκομείου, για την αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγχους. Δεδομένων της αργίας της Κυριακής και της παρουσίας μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για άλλον λόγο, θεώρησα προτιμότερο να δανειστώ μία ελάχιστη ποσότητα υοσκίνης ή να παρακαλέσω να μου χορηγηθεί επιτόπου, πριν αποχωρήσω».

Στη συνέχεια όμως, παραδέχεται ότι «Τότε δυστυχώς αντέδρασα παρορμητικά και υπεξαίρεσα ένα κουτί που περιείχε μερικές αμπούλες πεθιδίνης». Στην απολογία της αναφέρει ότι αυτά τα φάρμακα- ναρκωτικά τα χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει τα επεισόδια οσφυαλγίας που αντιμετώπιζε από τον Δεκέμβριο του 2014, που οφείλονταν σε παλιότερο τραυματισμό της σε σοβαρό τροχαίο.

Η ίδια αναφέρει ότι άρχισε να κάνει ενδομυϊκή χρήση πεθιδίνης από τον Δεκέμβριο του 2014. Εκτοτε προβληματιζόταν για το αν είχε αναπτύξει ψυχολογική εξάρτηση από το συγκεκριμένο φάρμακο-ναρκωτικό, όπως συνέβη μετά από την υπεξαίρεση. «Για αυτό θεώρησα σκόπιμο να ζητήσω τη συνδρομή της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Ηρακλείου», αναφέρει στην απολογία της.