Επίθεση αυτοκτονίας στο Καμερούν – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος στο βόρειο Καμερούν

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος στο βόρειο Καμερούν, δήλωσαν αξιωματούχοι της χώρας.

Η ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία έχει εντείνει από πέρυσι τις επιθέσεις της στο γειτονικό Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα.

Πολλές από τις επιθέσεις στο Καμερούν τις έχουν διαπράξει γυναίκες.