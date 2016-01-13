search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 03:51
13.01.2016 11:31

Πωλείται η έπαυλη του Χιου Χέφνερ, αλλά με έναν όρο: Ο νέος ιδιοκτήτης να πάρει μαζί του και τον… μεγιστάνα του Playboy (Photos)

Η πολυτελέστατη έπαυλη του Χιου Χέφνερ δεν φημίζεται μόνο για τις ανέσεις της και όλα αυτά που διαθέτει. 

 

Η πολυτελέστατη έπαυλη του Χιου Χέφνερ δεν φημίζεται μόνο για τις ανέσεις της και όλα αυτά που διαθέτει. Αλλά κυρίως για τα μεγαλειώδη πάρτι που έχει κάνει εκεί-δηλαδή στα 29 δωμάτια- ο μεγιστάνας του Playboy Χιου Χέφνερ.

Η γοτθικού στυλ έπαυλη βγήκε στο σφυρί για 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο Χιου Χέφνερ όμως, έθεσε έναν όρο στον νέο ιδιοκτήτη: να εξακολουθήσει να μένει εκεί, ακόμα και μετά την πώληση της. Ακόμα  είναι σε διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο αγοραστή εάν θα πρέπει να πληρώνει νοίκι ή θα μένει τσάμπα.

Η αντικειμενική αξία της έπαυλης είναι 60 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η τιμή της έχει εκτοξευθεί χάρης στα ξέφρενα πάρτι που φιλοξενήθηκαν εκεί και τα όργια με διάσημους. 

