Πωλείται η έπαυλη του Χιου Χέφνερ, αλλά με έναν όρο: Ο νέος ιδιοκτήτης να πάρει μαζί του και τον… μεγιστάνα του Playboy (Photos)

Η πολυτελέστατη έπαυλη του Χιου Χέφνερ δεν φημίζεται μόνο για τις ανέσεις της και όλα αυτά που διαθέτει.
Η πολυτελέστατη έπαυλη του Χιου Χέφνερ δεν φημίζεται μόνο για τις ανέσεις της και όλα αυτά που διαθέτει. Αλλά κυρίως για τα μεγαλειώδη πάρτι που έχει κάνει εκεί-δηλαδή στα 29 δωμάτια- ο μεγιστάνας του Playboy Χιου Χέφνερ.
Η γοτθικού στυλ έπαυλη βγήκε στο σφυρί για 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο Χιου Χέφνερ όμως, έθεσε έναν όρο στον νέο ιδιοκτήτη: να εξακολουθήσει να μένει εκεί, ακόμα και μετά την πώληση της. Ακόμα είναι σε διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο αγοραστή εάν θα πρέπει να πληρώνει νοίκι ή θα μένει τσάμπα.
Η αντικειμενική αξία της έπαυλης είναι 60 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η τιμή της έχει εκτοξευθεί χάρης στα ξέφρενα πάρτι που φιλοξενήθηκαν εκεί και τα όργια με διάσημους.
