Συλλήψεις Ρώσων στην Τουρκία – Κατηγορούνται για σχέσεις με τον ISIS

Η τουρκική αστυνομία κρατεί τρεις ρώσους πολίτες ύποπτους για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος έπειτα από την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας χθες στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Dogan.

Η αστυνομία στην Αντάλια κατέσχεσε έγγραφα και CD κατά την έρευνα που πραγματοποίησε στο κατάλυμα των τριών υπόπτων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Δεν έχει διευκρινισθεί πού έγιναν οι συλλήψεις.

Το ρωσικό προξενείο επιβεβαίωσε την κράτηση τριών Ρώσων πολιτών υπόπτων για διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση.