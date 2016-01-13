Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη – «Βλέπαμε σκόρπια ανθρώπινα μέλη» λένε επιζώντες

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την χθεσινή επίθεση αυτοκτονίας στην Κωνσταντινούπολη από την οποία έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ Γερμανοί τουρίστες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Εφκάν Αλά.

“Ένας άνθρωπος τέθηκε χθες το βράδυ υπό κράτηση μετά την επίθεση αυτή. Η έρευνα συνεχίζεται σχολαστικά και με την μεγαλύτερη προσοχή”, πρόσθεσε ο Αλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό ομόλογό του Τόμας ντε Μεζιέρ.

Ορισμένοι από τους Γερμανούς που περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης αυτοκτονίας που σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κωνσταντινούπολη επρόκειτο να επισκεφθούν τρεις χώρες, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που είχε οργανώσει το πρακτορείο Lebenslust Touristik, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

“Τουλάχιστον οκτώ” από τους νεκρούς είναι Γερμανοί”, ανακοίνωσε χθες βράδυ η καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ, όπως και 11 από τους τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών. Τούρκος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί είχε κάνει λόγο για εννέα νεκρούς Γερμανούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένα ζευγάρι συνταξιούχων από την ανατολική πόλη Φάλκενσεε είναι μεταξύ των θυμάτων, όπως και δύο άνδρες και μια γυναίκα από το δυτικό κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο. Η εφημερίδα Berliner Zeitung αναφέρει ότι ένας Βερολινέζος συγκαταλέγεται στους νεκρούς.

“Το έδαφος σειόταν. Ήταν όντως φοβερό”, διηγείται μια γερμανίδα τουρίστρια που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης μαζί με την κόρη της, στη Bild. Στην ίδια εφημερίδα, ο 59χρονος Νορβηγός Γιοστέιν Νίλσεν, που τραυματίστηκε στο γόνατο

κατά την επίθεση αναφέρει: ” Ανθρώπινα μέλη ήταν διάσπαρτα σε όλη την πλατεία”.

Η επίθεση σημειώθηκε στη συνοικία Σουλταναχμέτ, στο παλιό ιπποδρόμιο, στην καρδιά του τουριστικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε και προφυλάκισε σήμερα στην Αττάλεια τρεις Ρώσους που πιστεύεται ότι είναι μέλη της εξτρεμιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, την επομένη της επίθεσης αυτοκτονίας που αποδόθηκε στους τζιχαντιστές αυτούς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan. Ήδη χθες, 65 άτομα, ύποπτα για συμμετοχή στο ΙΚ, συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα Άγκυρα και στις πόλεις Σμύρνη, Κίλις, ‘Αδανα, Μερσίνη και Σανλίουρφα, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολή. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν οι συλλήψεις αυτές έχουν σχέση με την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία είναι σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού μετά τη φονικότερη επίθεση που έχει σημειωθεί στη χώρα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το ΙΚ σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η οποία σκόρπισε τον θάνατο σε 103 ανθρώπους μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας, τον Οκτώβριο.