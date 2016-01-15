Συλλήψεις 3 υπόπτων για τις βομβιστικές επιθέσεις στην Ινδονησία

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Η αστυνομία της Ινδονησίας συνέλαβε 3 άτομα τα οποία υποπτεύεται πως σχετίζονται με τις βομβιστικές επιθέσεις που έγιναν στην Τζακάρτα. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σπίτι του ενός βρέθηκε μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους.

Η αστυνομία της Ινδονησίας συνέλαβε 3 άτομα τα οποία υποπτεύεται πως σχετίζονται με τις βομβιστικές επιθέσεις που έγιναν στην Τζακάρτα. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σπίτι του ενός βρέθηκε μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους.

Η εύρεση της σημαίας ενισχύει την υπόθεση της αστυνομίας πως οι επιθέσεις, οι οποίες θύμισαν πολύ αυτές του Παρισιού, έγιναν από το Ισλαμικό Κράτος και την οργάνωση Λέβαντ. Σκοπός της Λέβαντ είναι η δημιουργία ενός χαλιφάτου στην περιοχή και για αυτό το σκοπό έχει προσελκύσει 30,000 μαχητές μεταξύ των οποίων και κάποιους Ινδονήσιους και Μαλαισιανούς.

Αν αποδειχθεί ο συσχετισμός με το Ισλαμικό Κράτος θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για την Ινδονησία, της οποίας οι αρχές πίστευαν πως στη χώρα τους υπάρχουν μόνο σκόρπιοι υποστηρικτές και όχι κάποιος πυρήνας που να μπορεί να οργανώσει ένα χτύπημα τέτοιων διαστάσεων.

Οι συλλήψεις των τριών έγιναν τα χαράματα στα σπίτια τους στο Depok, το οποίο είναι προάστιο της Τζακάρτα.