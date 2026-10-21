ΚΚΕ: Το πόρισμα του ΤΕΕ για την Γκράβα αποκαλύπτει τις διαχρονικές ευθύνες της πολιτικής που λογίζει ως «κόστος» την απαραίτητη ασφάλεια των παιδιών

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«Το πόρισμα του ΤΕΕ για τη Γκράβα, που αποκαλύπτεται σήμερα, επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο τους χειρότερους φόβους για την ύπαρξη ωρολογιακής βόμβας στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας και δικαιώνει το σύνθημα “Ελέγξτε την Γκράβα μη γίνουμε “Βιολάντα” των κινητοποιήσεων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών» τονίζει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Στην έκθεση περιγράφονται σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως το ότι δεν λειτουργεί ο μηχανισμός ανίχνευσης διαρροής αερίου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι έχει υπάρξει τέτοια διαρροή το προηγούμενο διάστημα, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές πυροπροστασίας, υπάρχουν αποκλίσεις της σημερινής κατάστασης από τις αρχικές μελέτες, δεν υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ασφάλειας, όπως διάταξη αποκοπής ροής αερίου έξω από τα λεβητοστάσια και προσβάσιμες αποφρακτικές διατάξεις κ.ά.

Αποκαλύπτονται εν τέλει οι διαχρονικές ελλείψεις και ευθύνες που αφορούν τόσο το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα όσο και συνολικά τις σχολικές υποδομές, αποτέλεσμα της πολιτικής που λογίζει ως κόστος την απαραίτητη ασφάλεια για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας.

Επιπλέον εξοργίζει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πόρισμα αποκαλύπτεται στον Τύπο, ενώ εδώ και εβδομάδες σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα της Γκράβας, οι μαθητές της και οι γονείς τους απαιτούν απαντήσεις και ελέγχους. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται το γνωστό παιχνίδι με το «μπαλάκι» των ευθυνών ανάμεσα στο υπουργείο Παιδείας και τον Δήμο της Αθήνας. Οι δεδομένες ευθύνες της κυβέρνησης, της δημοτικής αρχής Δούκα, όσο και της προηγούμενης διοίκησης Μπακογιάννη, τους αποδίδονται από την εκπαιδευτική κοινότητα, για αυτό και απαιτούν εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σχολεία τους» αναφέρει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Αυτό σημαίνει έκτακτη χρηματοδότηση, άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών και ουσιαστικό έλεγχο του συνόλου των υποδομών του συγκροτήματος, ώστε η επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει με πραγματικούς όρους ασφάλειας και όχι με διαβεβαιώσεις και ευχολόγια. Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ούτε να εξαρτάται από τις δημοσιονομικές αντοχές και τις προτεραιότητες του κράτους».

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