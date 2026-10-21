«Η Παναγία των Παρισίων»: 2ος χρόνος στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

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«Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορος Ουγκό, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, χτυπά τις καμπάνες τις ξανά, για 2η χρονιά, και σας καλεί να την επισκεφθείτε στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Πρεμιέρα:

24 Οκτωβρίου στις 14:30

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου:

Ο Βίκτορ Ουγκό γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτορ Ουγκό υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]

Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Βοηθός σχεδιασμού φωτισμού: Ισμήνη Σταρίδα

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς

Βασιλική Ανδρίτσου

Ιβάν Σβιτάιλο

Μιχάλης Μαρκάτης

Νίκη Παλληκαράκη

Ορέστης Τρίκας

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Νικόλας Καλιδώνης

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Λυδία Μπουρτσάλα

Σοφία Παναγοπούλου

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες παράστασης:

Διάρκεια: 115΄

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

VVIP: 25€, VIP: 22€, Ζώνη Α: 18€, Ζώνη Β: 16€, Εξώστης: 12€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatron254.gr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

T. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]