Με το “Hello Dolly” επιστρέφει η Μπέτι Μίντλερ

Την αναβίωση του μιούζικαλ «Hello Dolly» σκέφτεται η Μπέτι Μίντλερ, εντός του 2017 σε μία παράσταση που θα σκηνοθετήσει ο Τζέρι Ζάκς σε παραγωγή του Σκοτ Ράντιν.

Μετά την επιτυχημένη της παρουσία στην παράσταση «I’ll Eat You Last», η Μίντλερ θα παίξει στο Μπρότγουεϊ το ρόλο της Ντόλι Λεβί, που τον πρωτόπαιξε η Κάρολ Τσάνινγκ το 1964, ενώ το 1969 κινηματογραφικά τον ενσάρκωσε η Μπάρμπρα Στράιζαντ. Η μουσική και τα τραγούδια θα είναι του Τζέρι Χέρμαν και η χορογραφία του Γουόρεν Καρλάιλ, που θα βασίζεται στην αρχική χορογραφία του έργου που είχε κάνει ο χορογράφος Γκόουρ Τράμπιον.

Η Μίντλερ ήθελε εδώ και πολλά χρόνια να ανεβάσει την συγκεκριμένη παράσταση, αλλά φαίνεται πως τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, καθώς ανακοίνωσε ότι οι πρόβες θα ξεκινήσουν στις 13 Μαρτίου του 2017 για να κάνει πρεμιέρα στις 20 Απριλίου του ίδιου έτους. Ωστόσο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ποιο θα είναι το θέατρο που θα φιλοξενήσει την θεατρική παράσταση «Hello Dolly».