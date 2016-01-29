Έκανε θεραπεία με λέιζερ για να «φρεσκάρει» την επιδερμίδα της και έβγαλε… ακμή και φρικτά σημάδια! (Photos)

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Φρικτά σημάδια και ακμή στο πρόσωπο της 26χρονης Τζόρτζι Έιβς άφησε μια θεραπεία με λέιζερ για χημικό πίλινγκ αξίας 1.500 ευρώ σε ινστιτούτο αισθητικής στο Λονδίνο.

Φρικτά σημάδια και ακμή στο πρόσωπο της 26χρονης Τζόρτζι Έιβς άφησε μια θεραπεία με λέιζερ για χημικό πίλινγκ αξίας 1.500 ευρώ σε ινστιτούτο αισθητικής στο Λονδίνο.

Η κοπέλα αποφάσισε να κάνει ένα χημικό πίλιγνκ για να αναζωογονήσει την επιδερμίδα του προσώπου της και ένα σύμβουλος της κλινικής στον οδό Χάρλεϊ της πρότεινε την θεραπεία με λέιζερ.

«Κοιτάζω παλιότερες φωτογραφίες και συνειδητοποιώ ότι δεν χρειαζόμουν καν αυτή τη θεραπεία – το δέρμα μου ήταν απολύτως καλά» δηλώνει η Τζόρτζι και προσθέτει ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια εξήγηση από την κλινική γι’ αυτό που της συνέβη.