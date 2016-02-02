ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: Ισχύει ακόμα το «μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου»;

Με αφορμή την καταβολή του προστίμου ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ από τον πρώην συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Στ. Παπασταύρου, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του καλεί τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη «που αυτοπροβάλλεται ως εκπρόσωπος της «Νέας Ελλάδας», της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης», να δηλώσει αν θα συμφωνούσε σήμερα με τη δήλωση του κ. Σαμαρά, «μακάρι να είχαμε δέκα Σταύρους Παπασταύρου»;

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν η ΝΔ, η οποία τον περασμένο Ιούλιο είχε υπερασπιστεί τον κ. Παπασταύρου, με ανακοίνωσή της στην οποία μιλούσε για «συκοφαντία που πέφτει στο κενό», αλλά και ο κ. Σαμαράς, ο οποίος δήλωνε υπερήφανος για τον εξ απορρήτων του, «συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη για τον εκλεκτό τους».