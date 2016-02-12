Προφυλακτικό από… χόρτο, 30% λεπτότερο αλλά το ίδιο ανθεκτικό με το λάτεξ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ερευνητές στην Αυστραλία αναπτύσσουν ένα προφυλακτικό πιο λεπτό από κάθε άλλο, το οποίο περιέχει ίνες από ένα ντόπιο…χόρτο (spinifex) και έχει πάχος όσο το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας.

Το υπό δοκιμή προφυλακτικό αναμένεται να είναι τουλάχιστον 30% λεπτότερο από τα σημερινά πιο λεπτά προφυλακτικά, χωρίς να υστερεί σε αντοχή, ενώ μελλοντικά μπορεί να γίνει ακόμη λεπτότερο.

Οι ερευνητές του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Εμβιομηχανικής και Νανοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντάρεν Μάρτιν, αξιοποίησαν τις φυτικές ίνες για να εξάγουν ένα είδος νανοκυτταρίνης (σελλουλόζης σε νανοκλίμακα), την οποία προσέθεσαν στο συνηθισμένο υλικό του προφυλακτικού. Με αυτή τη μέθοδο, όπως είπαν, δημιούργησαν μια βελτιωμένη μορφή ελαστικού (λάτεξ).

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αν στην αγορά κυκλοφορήσουν λεπτότερα προφυλακτικά, θα αυξηθεί σημαντικά η χρήση τους, πράγμα που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του ιού HIV του AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Το νέο υλικό θα μπορούσε να έχει και άλλες εφαρμογές, όπως σε πιο λεπτά χειρουργικά γάντια.

Το αυστραλιανό πανεπιστήμιο υπέγραψε μια συμφωνία με την τοπική κοινότητα των Αβοριγίνων -που χρησιμοποιούν το ρετσίνι από το εν λόγω φυτό ως κόλλα εδώ και πολλά χρόνια- προκειμένου να αποκομίσουν κι εκείνοι οφέλη από την αναμενόμενη εμπορική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Η εργοστασιακή παραγωγή εκτιμάται ότι θα αρχίσει εντός του 2016 στην Κουίνσλαντ.