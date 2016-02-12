Προφυλακτικό από… χόρτο, 30% λεπτότερο αλλά το ίδιο ανθεκτικό με το λάτεξ

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Ερευνητές στην Αυστραλία αναπτύσσουν ένα προφυλακτικό πιο λεπτό από κάθε άλλο, το οποίο περιέχει ίνες από ένα ντόπιο…χόρτο (spinifex) και έχει πάχος όσο το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας.
Το υπό δοκιμή προφυλακτικό αναμένεται να είναι τουλάχιστον 30% λεπτότερο από τα σημερινά πιο λεπτά προφυλακτικά, χωρίς να υστερεί σε αντοχή, ενώ μελλοντικά μπορεί να γίνει ακόμη λεπτότερο.
Οι ερευνητές του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Εμβιομηχανικής και Νανοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντάρεν Μάρτιν, αξιοποίησαν τις φυτικές ίνες για να εξάγουν ένα είδος νανοκυτταρίνης (σελλουλόζης σε νανοκλίμακα), την οποία προσέθεσαν στο συνηθισμένο υλικό του προφυλακτικού. Με αυτή τη μέθοδο, όπως είπαν, δημιούργησαν μια βελτιωμένη μορφή ελαστικού (λάτεξ).
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αν στην αγορά κυκλοφορήσουν λεπτότερα προφυλακτικά, θα αυξηθεί σημαντικά η χρήση τους, πράγμα που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του ιού HIV του AIDS και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Το νέο υλικό θα μπορούσε να έχει και άλλες εφαρμογές, όπως σε πιο λεπτά χειρουργικά γάντια.
Το αυστραλιανό πανεπιστήμιο υπέγραψε μια συμφωνία με την τοπική κοινότητα των Αβοριγίνων -που χρησιμοποιούν το ρετσίνι από το εν λόγω φυτό ως κόλλα εδώ και πολλά χρόνια- προκειμένου να αποκομίσουν κι εκείνοι οφέλη από την αναμενόμενη εμπορική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Η εργοστασιακή παραγωγή εκτιμάται ότι θα αρχίσει εντός του 2016 στην Κουίνσλαντ.
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