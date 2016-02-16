Ηθοποιός σκοτώθηκε την ώρα της πρόβας από… σπαθί σαμουράι!

Στην Ιαπωνία νεκρός έπεσε κατά τη διάρκεια θεατρικής πρόβας ο ηθοποιός Daigo Kashino.

Ιάπωνας ηθοποιός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας πρόβας όταν χτυπήθηκε στο στομάχι από ένα… σπαθί σαμουράι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για να διαπιστώσει αν επρόκειτο για δυστύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Ο Ντάιγκο Κασίνο, 33 ετών, συμμετείχε μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους του στην πρόβα αυτή, σε ένα στούντιο του Τόκιο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι NHK.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του, λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, κανείς από τους παρόντες δεν είδε τι ακριβώς συνέβη στον Ντάιγκο. Πολλοί ηθοποιοί είπαν ότι τον άκουσαν να βογγάει και όταν στράφηκαν προς το μέρος του τον είδαν να καταρρέει.

Στα τέλη Ιανουαρίου, στην Πίζα της Ιταλίας, ένας νεαρός ηθοποιός απαγχονίστηκε κατά λάθος επί σκηνής, μπροστά στα μάτια των θεατών. Για τον θάνατο του ηθοποιού, που ερμήνευε τον μονόλογο ενός καταθλιπτικού εφήβου, διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε βάρος δύο διευθυντών και δύο τεχνικών του θεάτρου.