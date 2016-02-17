Προφυλακτικό 200 ετών πουλήθηκε για 600 ευρώ (Photo)

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Μια ασυνήθιστη δημοπρασία έλαβε χώρα σε online site καθώς το αντικείμενο προς πώληση ήταν ένα προφυλακτικό 200 ετών.
Μια ασυνήθιστη δημοπρασία έλαβε χώρα σε online site καθώς το αντικείμενο προς πώληση ήταν ένα προφυλακτικό 200 ετών.
Το προφυλακτικό χρησιμοποιήθηκε τον 18ο ή 19ο αιώνα, είναι 19 εκατοστά, φτιαγμένο από εντόσθια προβάτου και είναι πραγματικά σπάνιο καθότι απομένουν πολύ λίγα του είδους του τα οποία βρίσκονται σε μουσεία.
Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας υπήρξε ενδιαφέρον από διάφορα μουσεία, αλλά τελικά το αγόρασε ιδιώτης από το Άμστερνταμ. Το τι πρόκειται να το κάνει παραμένει ακόμα άγνωστο..
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