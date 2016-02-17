Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μια ασυνήθιστη δημοπρασία έλαβε χώρα σε online site καθώς το αντικείμενο προς πώληση ήταν ένα προφυλακτικό 200 ετών.

Μια ασυνήθιστη δημοπρασία έλαβε χώρα σε online site καθώς το αντικείμενο προς πώληση ήταν ένα προφυλακτικό 200 ετών.

Το προφυλακτικό χρησιμοποιήθηκε τον 18ο ή 19ο αιώνα, είναι 19 εκατοστά, φτιαγμένο από εντόσθια προβάτου και είναι πραγματικά σπάνιο καθότι απομένουν πολύ λίγα του είδους του τα οποία βρίσκονται σε μουσεία.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας υπήρξε ενδιαφέρον από διάφορα μουσεία, αλλά τελικά το αγόρασε ιδιώτης από το Άμστερνταμ. Το τι πρόκειται να το κάνει παραμένει ακόμα άγνωστο..