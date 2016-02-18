Ο Νταβούτογλου κατηγορεί τους Κούρδους για την πολύνεκρη επίθεση στην Άγκυρα

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου δήλωσε ότι έχουν αναγνωριστεί οι δράστες της χθεσινής επίθεσης αυτοκτονίας με αυτοκίνητο στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι την επίθεση έκανε μαχητής των Μονάδων Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG).

Ο Νταβούτογλου γνωστοποίησε ότι έγιναν εννέα συλλήψεις μετά την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του YPG με μέλη του PKK στην Τουρκία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χθεσινή βομβιστική επίθεση αποδεικνύει ότι οι Κούρδοι της Συρίας που στελεχώνουν το YPG, αποτελούν τρομοκρατική οργάνωση.

Παράλληλα, τουρκικές πηγές ανακοίνωσαν ότι επτά μέλη των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση κατά στρατιωτικής φάλαγγας στην νοτιοανατολική Τουρκία.

Στο μεταξύ, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν θέσεις των Κούρδων μαχητών στο βόρειο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας, ώρες μετά, τη βομβιστική επίθεση που έγινε στην Άγκυρα χθες τη νύχτα, με συνέπεια το θάνατο 28 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Το παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο ανατινάχτηκε δίπλα σε λεωφορεία που μετέφεραν στρατιωτικούς, κοντά στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο κοινοβούλιο, αλλά και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια.

Η επίθεση, είναι η τελευταία, μιας σειράς τρομοκρατικών επιθέσεων που έγιναν το 2015, την ευθύνη για τις περισσότερες από τις οποίες, ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Η επίθεση αυτή, πραγματοποιήθηκε ενώ η Τουρκία εμπλέκεται ενεργά στον πόλεμο με τη γειτονική Συρία και παράλληλα προσπαθεί ν΄ αντιμετωπίσει ένα από τα χειρότερα ξεσπάσματα πολεμικής βίας, των τελευταίων δεκαετιών στα νοτιοανατολικά της χώρας, όπου κυριαρχεί το κουρδικό στοιχείο.

Η Τουρκία συμμετέχει σε διεθνή συμμαχία υπό τις ΗΠΑ, κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ, ενώ τις τελευταίες ημέρες βομβαρδίζει τους Κούρδους μαχητές στα βόρεια της Συρίας.