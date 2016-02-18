Τουρκία: Σύρος ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης

Ένας Σύρος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τα αποτυπώματά του, πραγματοποίησε την επίθεση αυτοκτονίας με αυτοκίνητο, κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές εγκατάστασεις και κυβερνητικά κτίρια χθες στην Άγκυρα, με συνέπεια το θάνατο 28 ανθρώπων, δημοσιεύει σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα “Yeni Safak.”

Ένας Σύρος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τα αποτυπώματά του, πραγματοποίησε την επίθεση αυτοκτονίας με αυτοκίνητο, κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές εγκατάστασεις και κυβερνητικά κτίρια χθες στην Άγκυρα, με συνέπεια το θάνατο 28 ανθρώπων, δημοσιεύει σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα “Yeni Safak.”

Η εφημερίδα δεν αναφέρει την πηγή της είδησης, η οποία δε στάθηκε δυνατό να επιβεβαιωθεί άμεσα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση. Ως βομβιστής φέρεται ο Σάλιχ Νέκαρ, που εκτιμάται ότι εισήλθε στην Τουρκία μαζί με πρόσφυγες από τη Συρία.

Η συλλογή των αποτυπωμάτων του, έγινε κατά την είσοδό του στην Τουρκία κι έτσι έγινε δυνατός ο εντοπισμός της ταυτότητάς του από την αστυνομία, υποστηρίζει η Yeni Safak στη διαδικτυακή της σελίδα.

Αναφέρεται επίσης, ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση κοντά στο αρχηγείο του στρατού, στο κοινοβούλιο, αλλά και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια, είχε νοικιαστεί στη Σμύρνη, πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Υψηλόβαθμη πηγή των υπηρεσιών ασφάλειας αφήνει να εννοηθεί ότι μέλη του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) είναι υπεύθυνα για την επίθεση.