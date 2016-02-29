Τουλάχιστον 8 νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας σε προάστιο της Βαγδάτης

Τουλάχιστον οχτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επιθέσεις αυτοκτονίας με αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικές ύλες που στόχευαν ένα σημείο ελέγχου στα προάστια Αμπού Γκράιμπ στη δυτική Βαγδάτη, ανέφεραν σήμερα αστυνομικές πηγές.

Οι εκρήξεις συνέβησαν έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσαν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους ενάντια σε θέσεις του στρατού και της αστυνομίας στην ίδια περιοχή, που είχαν ως αποτέλεσμα 24 νεκρούς, και τελικώς αποκρούστηκε από αντιτρομοκρατικές δυνάμεις και επιθέσεις ελικοπτέρων του στρατού.