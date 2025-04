To Pornhub αποκαλύπτει τα γούστα του Τζάστιν Μπίμπερ (Photo)

Η ιστοσελίδα Pornhub αποφάσισε να ευχηθεί χρόνια πολλά στον γνωστό τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Η ιστοσελίδα Pornhub αποφάσισε να ευχηθεί χρόνια πολλά στον γνωστό τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Του έγραψαν στο twitter τα καθιερωμένα χρόνια πολλά ενώ μετά τον διαβεβαίωσαν ότι συνδρομή του έχει ανανεωθεί και ότι η αγαπημένη του κατηγορία, αυτή με τις λατίνες πρωταγωνίστριες είναι πλήρως ανανεωμένη.

#HappyBirthdayJustinBieber Another year, another renewal of your premium membership. We have your favorite category updated, Latinas.

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 1, 2016