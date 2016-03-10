Ο γείτονας του έστειλε γράμμα και προφυλακτικά ζητώντας του να μην κάνει τόσο θόρυβο στο κρεβάτι!

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Στα όριά του έφτασε ο γείτονας ενοίκου πολυκατοικίας στη Βρετανία, που δεν μπορούσε να κλείσει μάτι κάθε βράδυ από τις… συχνές όσο και θορυβώδεις επιδώσεις του γείτονα στο κρεβάτι.
Μην αντέχοντας άλλο αποφάσισε να στείλει στον θορυβώδη γείτονά του ένα γράμμα, εξηγώντας του πως πλέον δεν μπορεί να κοιμηθεί.
«Απλά σου ζητώ να βρεις έναν τρόπο να κάνεις το κρεβάτι λίγο πιο αθόρυβο. Σφίξε τις βίδες ή τουλάχιστον δέσε τη γκόμενά σου! Αλλιώς κάνε σεξ στο πάτωμα ή στον καναπέ.»
Πάντως, σε ένδειξη καλής θέλησης, μαζί με το γράμμα του έστειλε και μερικά… προφυλακτικά!
«Δεν είμαι σίγουρος αν έχει ξαναχρησιμοποιήσει ή αν προτιμάς διαφορετική μάρκα, ωστόσο αυτά μοιάζουν κατάλληλα», του έγραψε.
Υπέγραψε δε λέγοντας «απόλαυσε το σεξ», ενώ, σε ένα υστερόγραφο, του ξεκαθάρισε ότι «δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο προφυλακτικό είναι σπασμένο».
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