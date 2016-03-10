Ο γείτονας του έστειλε γράμμα και προφυλακτικά ζητώντας του να μην κάνει τόσο θόρυβο στο κρεβάτι!

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στα όριά του έφτασε ο γείτονας ενοίκου πολυκατοικίας στη Βρετανία, που δεν μπορούσε να κλείσει μάτι κάθε βράδυ από τις… συχνές όσο και θορυβώδεις επιδώσεις του γείτονα στο κρεβάτι.

Μην αντέχοντας άλλο αποφάσισε να στείλει στον θορυβώδη γείτονά του ένα γράμμα, εξηγώντας του πως πλέον δεν μπορεί να κοιμηθεί.

«Απλά σου ζητώ να βρεις έναν τρόπο να κάνεις το κρεβάτι λίγο πιο αθόρυβο. Σφίξε τις βίδες ή τουλάχιστον δέσε τη γκόμενά σου! Αλλιώς κάνε σεξ στο πάτωμα ή στον καναπέ.»

Πάντως, σε ένδειξη καλής θέλησης, μαζί με το γράμμα του έστειλε και μερικά… προφυλακτικά!

«Δεν είμαι σίγουρος αν έχει ξαναχρησιμοποιήσει ή αν προτιμάς διαφορετική μάρκα, ωστόσο αυτά μοιάζουν κατάλληλα», του έγραψε.

Υπέγραψε δε λέγοντας «απόλαυσε το σεξ», ενώ, σε ένα υστερόγραφο, του ξεκαθάρισε ότι «δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο προφυλακτικό είναι σπασμένο».