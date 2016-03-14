Τουρκία: «Μαύρη Χήρα» με έναν ακόμα δράστη οι βομβιστές αυτοκτονίας – PKK «βλέπει» ο Νταβούτογλου

Είναι βέβαιο ότι ένας από τους βομβιστές αυτοκτονίας της χθεσινής επίθεσης στην Αγκυρα ήταν γυναίκα, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Νουμάν Κουρτουλμούς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο δεύτερος καμικάζι ήταν άνδρας, αλλά δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, πρόσθεσε.

H τουρκική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις ανθρώπους στη νοτιοανατολική Τουρκία σήμερα καθώς φέρονται να σχετίζονται με την επίθεση με παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο που συγκλόνισε χθες την Άγκυρα, στοιχίζοντας την ζωή σε τουλάχιστον 37 ανθρώπους και συγκεκριμένα με το όχημα που χρησιμοποιήθηκε, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Το τουρκικό πρακτορείο επικαλείται πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας σύμφωνα με τις οποίες τα 4 πρόσωπα συνελήφθησαν και κρατούνται στην πόλη Σανλιούρφα, που βρίσκεται βόρεια των συνόρων με τη Συρία, αφού αποκαλύφθηκε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση αγοράστηκε από μία έκθεση αυτοκινήτων εκεί.

Οι 4 συλληφθέντες αναμένεται να μεταχθούν στην Άγκυρα.

Από την πλευρά του το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Dogan έκανε λόγο για 6 συλλήψεις στην ίδια επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο τα στοιχεία της γυναίκας έχουν ταυτοποιηθεί από τα δακτυλικά της αποτυπώματα και το όνομά της είναι Σεχέρ Τζαγκλά Ντεμίρ. Αξιωματούχοι από τις υπηρεσίες ασφαλείας επίσης επιβεβαιώνουν ότι είχε ενταχθεί στο PKK πριν από λίγα χρόνια.

Νταβούτογλου: Τα στοιχεία δείχνουν το PKK

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου ανακοίνωσε ότι «ασφαλή στοιχεία» που προέρχονται από την έρευνα δείχνουν ότι μαχητές του PKK βρίσκονται πίσω από τη επίθεση.

Συνολικά, έχουν γίνει 11 συλλήψεις και πραγματοποιούνται εξετάσεις DNA, ενώ έχουν αναγνωρισθεί 35 από τους 37 νεκρούς της επίθεσης, πρόσθεσε ο τούρκος πρωθυπουργός.