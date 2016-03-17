Τουρκία: Κουρδική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας

Η οργάνωση “Γεράκια για την Απελευθέρωση του Κουρδιστάν” (TAK) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που έγινε την Κυριακή στην Άγκυρα, προκαλώντας τον θάνατο 37 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση που ανήρτησε σήμερα η οργάνωση στον ιστότοπό της.

Η οργάνωση περιγράφει την επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο όχημα ως μια “πράξη εκδίκησης” για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν από τον Ιούλιο οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στη νοτιοανατολική Τουρκία, στην οποία ο πληθυσμός είναι κυρίως κουρδικός, από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες πολίτες, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και κούρδοι μαχητές.

Στόχος της επίθεσης αυτής ήταν οι δυνάμεις ασφαλείας, αλλά μεγάλος αριθμός πολιτών σκοτώθηκε μετά την επέμβαση της αστυνομίας, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η TAK, η οποία προειδοποίησε επίσης ότι είναι αναπόφευκτη περαιτέρω απώλεια ζωής αμάχων στις επιθέσεις της.

Στην ανακοίνωσή της, η ΤΑΚ προειδοποιεί εξάλλου ότι θα πραγματοποιήσει κι άλλες επιθέσεις κατά αυτών που θεωρεί υπεύθυνους για τις επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η οργάνωση TAK έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο όχημα που έγινε τον Φεβρουάριο στην Άγκυρα από την οποία έχασαν τη ζωή τους 29 άνθρωποι.

Η TAK δηλώνει ότι έχει αποσχιστεί από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), ενώ ειδικοί πάνω στο θέμα αυτό δηλώνουν ότι οι δύο οργανώσεις διατηρούν στενούς δεσμούς.