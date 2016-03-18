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18.03.2016 18:03

Συναγερμός στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – Εμφανίστηκαν… ψύλλοι!

18.03.2016 18:03
Συναγερμός στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – Εμφανίστηκαν… ψύλλοι! - Media

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Ψύλλοι εμφανίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και ιδιαίτερα στην παιδιατρική και μαιευτική κλινική.

 

Ψύλλοι εμφανίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και ιδιαίτερα στην παιδιατρική και μαιευτική κλινική.

Το μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου Αχιλλέας Καλεμκερίδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έγινε έρευνα μετά από καταγγελίες εργαζομένων και η παρουσία των ψύλλων επιβεβαιώνεται και από την επιτροπή λοιμώξεων του νοσοκομείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απολύμανσης.

Η παιδιατρική και η μαιευτική είναι οι πτέρυγες που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγω πρόσφυγες.

Ο κ. Καλεμκερίδης τόνισε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς είναι υποχρηματοδοτούμενο (ο προϋπολογισμός για το 2016 μειώθηκε κατά 1 εκ. ευρώ) και υποστελεχωμένο, την ώρα που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 20.000 πρόσφυγες που φιλοξενούνται στον νομό.

Χαρακτηριστικό είναι, όπως είπε, ότι την ώρα που κάθε μέρα γίνεται μια γέννα το νοσοκομείο δεν διαθέτει 3.000 ευρώ για να αλλάξει την κεφαλή του μηχανήματος υπερήχων.

Σύμφωνα με τον κ. Καλεμκερίδη υπάρχει προφορική εντολή να δημιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας στα παλιά χειρουργεία για τους συνοδούς των προσφύγων, ωστόσο το σωματείο εργαζομένων δεν θα το επιτρέψει γιατί θα δυσχεράνει τη λειτουργία του νοσοκομείου.

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