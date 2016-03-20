ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:57
20.03.2016 14:43

Π. Ρήγας: Συμπαγής και αρραγής η κυβερνητική πλειοψηφία

Ως διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας χαρακτήρισε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας για το προσφυγικό, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του κόμματος στην Καλαμαριά και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η συμφωνία αυτή θα έχει και πρακτικό αποτέλεσμα στην επόμενη φάση.

Αισιόδοξος δήλωσε και για τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, λέγοντας ότι θα βρεθεί λύση το επόμενο διάστημα, “γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν δικαιούται και δεν θέλει να δημιουργηθεί ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι και για την Ευρώπη, που έχει να αντιμετωπίσει και αυτό του προσφυγικού”, ενώ κάλεσε το ΔΝΤ, που βάζει τα εμπόδια, “να αποφασίσει τι θέλει”.

Ο κ. Ρήγας είπε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας έχει την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι “συμπαγής και αρραγής”, διότι, όπως είπε και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος η κυβέρνηση πάει για να εξαντλήσει την τετραετία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

 

