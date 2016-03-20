Τουρκία: Μέλος του Ισλαμικό Κράτος ο βομβιστής αυτοκτονίας

Ο Τούρκος υπουργός των Εσωτερικών, Εφκάν Αλά δήλωσε ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας, της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη, ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Πρόκειται για τον Μεχμέτ Οζτούρκ, που ήταν γεννημένος το 1992 στην πόλη Γκαζιαντέπ της Νότιας Τουρκίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι τουρκικές αρχές.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει πέντε συλλήψεις για τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση, ενώ στρατιωτικός νόμος έχει επιβληθεί σε επτά επαρχίες. Για λόγους ασφάλειας έχουν απαγορευτεί οι εορτασμοί της γιορτής της άνοιξης (Newroz) σε αρκετές πόλεις, ενώ όπου έχουν επιτραπεί οι εορτασμοί, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Ο Τούρκος υπουργός, τόνισε ότι οι τουρκικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας επανεξετάζουν τα μέτρα ασφάλειας στη χώρα, ενώ επανέλαβε ότι η Τουρκία επιδιώκει τη συνεργασία με άλλες χώρες, στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Στο μεταξύ χθες είχε γίνει γνωστό ότι νέα στοιχεία από το χώρο της αιματηρής βομβιστικής επίθεσης που έγινε κατά κεντρικού εμπορικού δρόμου στην Κωνσταντινούπολη, δείχνουν ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας, μπορεί ν’ ανήκει στο Ισλαμικό Κράτος ή στο εκτός νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) δηλώνουν Τούρκοι αξιωματούχοι.

Πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του βομβιστή αυτοκτονίας, σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν στη βομβιστική επίθεση. Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Μεχμέτ Μουεζίνογλου δήλωσε ότι 12 από τους τραυματίες είναι ξένοι πολίτες.

Πρόκειται για την τέταρτη βομβιστική επίθεση που σημειώνεται φέτος στην Τουρκία, με στόχο τμήμα του μεγάλου εμπορικού πεζόδρομου της Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Στον πεζόδρομο αυτό, βρίσκονται καταστήματα με εμπορικά brands παγκοσμίου φήμης, αλλά και ξένες διπλωματικές αποστολές, σε απόσταση λίγων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στάθμευσης αστυνομικών λεωφορείων.

Ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση. “Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια και δειλή ενέργεια, που στοίχισε τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Η Γαλλία είναι αλληλέγγυα προς την Τουρκία,” τόνισε ο Ζαν-Μαρκ Ερό.

Σε κατάσταση επιφυλακές οι αστυνομικές αρχές

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές στην Τουρκία, μετά τη χθεσινή αιματηρή βομβιστική επίθεση σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Κωνσταντινούπολης.