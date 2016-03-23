Βέλγος εισαγγελέας: Η μεγάλη βόμβα δεν εξερράγη – Βρήκαμε τη διαθήκη ενός καμικάζι

Ο βομβιστής αυτοκτονίας Ιμπραχίμ Ελ Μπακράουι, ο ένας από τους δράστες της επίθεσης στο αεροδρόμιο Ζαβεντέμ των Βρυξελλών, είχε αφήσει διαθήκη, η οποία βρέθηκε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανέφεραν σήμερα οι βελγικές εισαγγελικές αρχές.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Φρεντερίκ Φαν Λέου επιβεβαίωσε ότι οι δύο αδελφοί Μπακράουι συμμετείχαν στις επιθέσεις στο αεροδρόμιο και τον σταθμό του μετρό στο Μάλμπεκ. Ο Ιμπραχίμ ανατινάχτηκε στο αεροδρόμιο ενώ ο Χαλίντ Ελ Μπακράουι μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό. Και οι δύο αδελφοί ταυτοποιήθηκαν χάρη στα δακτυλικά αποτυπώματά τους.

Ο Ιμπραχίμ πέταξε σε έναν κάδο απορριμάτων έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που περιείχε τη διαθήκη του. Στο κείμενο αυτό αναφέρει ότι “δεν ξέρει πια τι να κάνει” γιατί “καταζητείται παντού”.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βρέθηκε στον ίδιο δρόμο της κοινότητας Σάερμπεκ των Βρυξελλών όπου την Τρίτη η αστυνομία προχώρησε σε μια σειρά ερευνών και ανακάλυψε “15 κιλά εκρηκτικής ύλης TATP (υπεροξείδιο ακετόνης), 30 λίτρα υπεροξείδιο του υδρογόνου, πυροκροτητές, μια βαλίτσα γεμάτη με καρφιά καθώς και άλλα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών”, είπε ο εισαγγελέας.

Οι κάμερες ασφαλείας του κλειστού κυκλώματος του αεροδρομίου κατέγραψαν άλλους δύο άνδρες μαζί με τον Ιμπραχίμ Ελ Μπακράουι, όμως τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Πλάι στον Ιμπραχίμ και σε έναν δεύτερο καμικάζι που “δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη” βρισκόταν ένας τρίτος άνδρας, “ντυμένος με ανοιχτόχρωμο τζάκετ και καπέλο” ο οποίος διαφεύγει. “Το σακίδιό του περιείχε τον μεγαλύτερο εκρηκτικό μηχανισμό”, διευκρίνισε ο εισαγγελέας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες γιατί ο τρίτος βομβιστής το έσκασε χωρίς να πυροδοτήσει.

Στη φωτογραφία (ένα καρέ από το βίντεο ασφαλείας του αεροδρομίου) όπου εικονίζονται οι τρεις άνδρες, “ο δράστης στη μέση, ο ένας από τους δύο καμικάζι, ταυτοποιήθηκε χάρη στα δακτυλικά αποτυπώματά του. Πρόκειται για τον Ιμπραχίμ Ελ Μπακράουι που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες στις 9 Οκτωβρίου 1986 και είναι βελγικής υπηκοότητας”, συνέχισε.

Όσον αφορά την επίθεση στο μετρό, “η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο δεύτερο βαγόνι ενώ ο συρμός βρισκόταν ακόμη στον σταθμό και ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε επίσης από τα δακτυλικά αποτυπώματά του, ήταν ο Χαλίντ Ελ Μπακράουι, αδελφός του Ιμπραχίμ, που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιανουαρίου 1989”, πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι “οι δύο νεκροί τρομοκράτες είχαν βαρύ ποινικό μητρώο” που δεν σχετίζεται με τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον νεώτερο, επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Φαν Λέου, οι νεκροί από τις επιθέσεις ανέρχονται σε 31 και οι τραυματίες σε 270. “Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται δυστυχώς να αλλάξουν εντός των επόμενων ωρών”, πρόσθεσε.