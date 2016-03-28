Σταύρωσαν ζωντανό, καθολικό παπά, οι τρομοκράτες του ISIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Ισλαμικό Κράτος επέλεξε το συγκεκριμένο τρόπο θανάτωσης, επειδή ο παπάς ήταν καθολικός.

Το Ισλαμικό Κράτος επέλεξε το συγκεκριμένο τρόπο θανάτωσης, επειδή ο παπάς ήταν καθολικός.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι «Washington Times», ο Ινδός καθολικός ιερέας, Τομ Ουζουνάλι, απήχθη από μέλη του Ισλαμικού Κράτους, στην Υεμένη, όπου βρισκόταν σε ιεραποστολή.

Οι τζιχαντιστές επέλεξαν να τον δολοφονήσουν με έναν τρόπο με ιδιαίτερη σημειολογία. Τον σταύρωσαν ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής των καθολικών και τον άφησαν να πεθάνει μέσα σε φριχτούς πόνους.

Μάλιστα οι τζιχαντιστές αυτή τη φορά επέλεξαν το Facebook και μέσω μιας ιστοσελίδας από τη Νότια Αφρική, έδιναν πληροφορίες. Η σελίδα έγραψε: «Πληροφορηθήκαμε ότι ο καθολικός ιερέας, Πατέρας Τομ, ο οποίος απήχθη από την έδρα της Ιεραποστολικής Κοινότητας της Υεμένης, υπέστη βασανιστήρια και πρόκειται να σταυρωθεί την Μεγάλη Παρασκευή».