Σταύρωσαν ζωντανό, καθολικό παπά, οι τρομοκράτες του ISIS

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το Ισλαμικό Κράτος επέλεξε το συγκεκριμένο τρόπο θανάτωσης, επειδή ο παπάς ήταν καθολικός.
Το Ισλαμικό Κράτος επέλεξε το συγκεκριμένο τρόπο θανάτωσης, επειδή ο παπάς ήταν καθολικός.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι «Washington Times», ο Ινδός καθολικός ιερέας, Τομ Ουζουνάλι, απήχθη από μέλη του Ισλαμικού Κράτους, στην Υεμένη, όπου βρισκόταν σε ιεραποστολή.
Οι τζιχαντιστές επέλεξαν να τον δολοφονήσουν με έναν τρόπο με ιδιαίτερη σημειολογία. Τον σταύρωσαν ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής των καθολικών και τον άφησαν να πεθάνει μέσα σε φριχτούς πόνους.
Μάλιστα οι τζιχαντιστές αυτή τη φορά επέλεξαν το Facebook και μέσω μιας ιστοσελίδας από τη Νότια Αφρική, έδιναν πληροφορίες. Η σελίδα έγραψε: «Πληροφορηθήκαμε ότι ο καθολικός ιερέας, Πατέρας Τομ, ο οποίος απήχθη από την έδρα της Ιεραποστολικής Κοινότητας της Υεμένης, υπέστη βασανιστήρια και πρόκειται να σταυρωθεί την Μεγάλη Παρασκευή».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.