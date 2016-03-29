Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από επίθεση αυτοκτονίας στη Βαγδάτη – 3 νεκροί και 27 τραυματίες

Η σκληροπυρηνική οργάνωση σουνιτών μαχητών Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που έπληξε σήμερα το πρωί το κέντρο της Βαγδάτης, από την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 27.

Η σκληροπυρηνική οργάνωση σουνιτών μαχητών Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που έπληξε σήμερα το πρωί το κέντρο της Βαγδάτης, από την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 27.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε μια συγκέντρωση εργατών στην πλατεία Ταγιαράν, περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο όπου πραγματοποιείτο καθιστική διαμαρτυρία από οπαδούς του σιίτη ιερωμένου Μοκτάντα αλ-Σαντρ που ζητούσαν πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη με ανακοίνωσή του στο Διαδίκτυο, ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι σε έναν ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στην Ισκανταρίγια, νότια της Βαγδάτης.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίτερα αυτό τον μήνα σε μια επίθεση νοτιότερα, στη Χίλα, όταν βυτιοφόρο γεμάτο εκρηκτικά έπεσε πάνω σε ιρακινό σημείο ελέγχου.