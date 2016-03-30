search
30.03.2016

Φάτε σαν «σαμουράι» για να ζήσετε περισσότερο

30.03.2016
Φάτε σαν «σαμουράι» για να ζήσετε περισσότερο - Media

Σε μια διατροφή που περιλαμβάνει ψάρι, λαχανικά και  προϊόντα σόγιας, οφείλεται το μεγάλο προσδόκιμο ζωής των Ιαπώνων, τονίζει νέα πανεπιστημιακή μελέτη που δημοσιεύεται στην British Medical Journal.

Η έρευνα βρίσκει πως η ιαπωνική διατροφή που βασίζεται στην κατανάλωση ψαριού, ρυζιού, φυκιών και σάκε θα μπορούσε να προσθέσει χρόνια στην διάρκεια ζωής μας. Ενώ διαπιστώθηκε πως όσοι ακολουθούσαν  μια τέτοια διατροφή είχαν 15% χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας και εμφάνιζαν λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης αγγειακών και εγκεφαλικών νόσων. 

Η δίαιτα περιλαμβάνει «δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, κρέας, ψάρι, αυγά, προϊόντα σόγιας, γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκίσματα και αλκοολούχα ποτά» αναφέρουν οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους, αν και διευκρινίσαν πως οι δυο τελευταίες κατηγορίες θα πρέπει να καταναλώνονται με «μέτρο».

Όταν η έρευνα ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και περιλάμβανε 79,544 άτομα ηλικίας 45 μέχρι 75 ετών και αφορούσε την υγεία και τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την εξέλιξη τους 5 χρόνια μετά και 10 χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια συνέκριναν τις διατροφικές συνήθειες με τον οδηγό διατροφής της χώρας και έδωσαν σε κάθε συμμετέχοντα ένα σκορ με βάση το πόσο κοντά ήταν η διατροφή τους στον οδηγό διατροφής

Εκείνοι που έλαβαν υψηλή βαθμολογία είχαν επίσης 15% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από κάθε αιτία και 22% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν και οι ερευνητές λένε ότι μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και πλούσια σε ψάρια και σε προϊόντα σόγιας είναι ευεργετική, οι συμμετέχοντες που έτρωγαν πολλά φρούτα και λαχανικά μαζί με ψάρια και κρεατικά επωφελήθηκαν περισσότερο.

 

