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06.04.2016 12:34

Στο Κιάτο η μεγάλη πορεία κατά της ανεργίας – Στην Κόρινθο θα διανυκτερεύσουν οι Πατρινοί διαδηλωτές

06.04.2016 12:34

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Στο Κιάτο έφτασε η μεγάλη πορεία κατά της ανεργίας, η οποία ξεκίνησε από την Πάτρα την Κυριακή και θα τερματιστεί στην πλατεία Συντάγματος την Κυριακή. Το βράδυ οι διαδηλωτές αναμένεται να φτάσουν στην πόλη της Κορίνθου.

Σήμερα, η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 9:30 από το Ξυλόκαστρο και νωρίς το μεσημέρι οι διαδηλωτές έφτασαν στο Κιάτο, όπου ο κόσμος τους υποδέχτηκε με χειροκροτήματα και συνθήματα, ενώ στην πλατεία της πόλης τούς περίμενε και τους υποδέχτηκε ο δήμαρχος Συκιωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος.

Χθες το βράδυ, οι διαδηλωτές διανυκτέρευσαν στο Ξυλόκαστρο και παρακολούθησαν συναυλία στο θέατρο «Άγγελος Σικελιανός», όπου το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» και η χορωδία της «Φιλαρμονίας» τους ξεκούρασαν και τους έδωσαν δύναμη να συνεχίσουν αυτήν την υπερμαραθώνια διαδρομή έως την Αθήνα.

Σε κάθε πόλη ή χωριό που φτάνουν οι διαδηλωτές, οι κάτοικοι τους περιμένουν στον δρόμο και τους επιφυλάσσουν θερμότατη υποδοχή.

Η πορεία αναμένεται να φτάσει στις 19:30 στην Κόρινθο, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην πλατεία Φλοίσβου, από το δήμο Κορινθίων, συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς της περιοχής.

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