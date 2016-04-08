Το μεγαλύτερο και ακριβότερο -κόστους 13 δισ.- αεροπλανοφόρο στην ιστορία

Το μεγαλύτερο, ακριβότερο και υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο του κόσμου αναμένεται να καθελκυστεί του στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cnn.com το αεροπλανοφόρο κόστισε 12.9 δισ. δολάρια και είναι το ακριβότερο πλοίο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην ιστορία.

Το αεροπλανοφόρο των 100.000 τόνων, έχει σπάσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2009 και έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 97%. Είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κινείται με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, διαθέτει διάδρομο μήκους 335 μέτρων, σε σχέση με τα προηγούμενα αεροπλανοφόρα έχει δυνατότητα για 25% περισσότερες επιχειρήσεις αεροσκαφών την ημέρα, το μήκος των καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν ξεπερνάει τα 3.000.000 μέτρα, 1,2 εκατ. μέτρα οπτικών ινών, το προσωπικό του θα ξεπερνά τα 4.500 άτομα, θα μπορεί να μεταφέρει 75 αεροπλάνα και η ταχύτητά του θα ξεπερνάει του 30 κόμβους.