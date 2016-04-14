Σε δίκη 12 άτομα για κύκλωμα εμπορίας ωαρίων

Σε δίκη παραπέμπονται 12 άτομα κατηγορούμενα για εμπλοκή σε κύκλωμα εμπορίας ωαρίων και διακίνησης φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, υπόθεση που αποκαλύφθηκε το 2013.

Ανάμεσα σε όσους παραπέμπονται σε δίκη -με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης- είναι δύο καθηγητές Μαιευτικής – Γυναικολογίας του ΑΠΘ που διατηρούν ιδιωτική κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Θεσσαλονίκη, όπως επίσης φαρμακοποιοί, εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιριών κ.ά. Κατά πληροφορίες, αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες, όπως εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με πώληση ωαρίων με αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το «φως» της δημοσιότητας, το κύκλωμα κατηγορείται ότι είχε στήσει «φάμπρικα» με αγορά φαρμάκων από την Ελλάδα, τα οποία πωλούνται πολύ ακριβά στο εξωτερικό και τα εξήγαγαν, μέσω άλλης εταιρείας, στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα, φαίνεται ότι χορηγούσε αμοιβή έως 1.000 ευρώ σε αλλοδαπές γυναίκες, προερχόμενες από χώρες του ανατολικού μπλοκ, προκειμένου να αφαιρούν απ’ αυτές τα ωάρια, τα οποία, εν συνεχεία, διακινούσαν σε ενδιαφερόμενες γυναίκες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που υποβάλλονταν σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Από τα στοιχεία που αποκάλυψαν οι διωκτικές Αρχές διαπιστώθηκε ότι στις γυναίκες χορηγούνταν φάρμακα – απομιμήσεις επώνυμων φαρμάκων, τα οποία νωρίτερα είχαν εισάγει από την Τουρκία.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνες περίπου έξι μηνών, από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ. Στο εξάμηνο αυτό, το κύκλωμα φέρεται να έκανε τζίρο από την παράνομη δράση του ύψους 20.000.000 ευρώ. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τον Οκτώβριο του 2012, όταν διαπιστώθηκε η αγορά ακριβών φαρμάκων από φαρμακείο στην Πελοπόννησο, τα οποία έφυγαν για το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ περιφέρειας Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Ρόδο, ενώ έγιναν έρευνες σε περίπου 250 φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.