Τι προβλέπουν ασφαλιστικό και φορολογικό – Όλες οι ανατροπές

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα της Βουλής το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο των 222 σελίδων.

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα της Βουλής το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο των 222 σελίδων.

Για το ασφαλιστικό η μεγάλη αλλαγή είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι -συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπαλλήλων και των στρατιωτικών- υπάγονται στο ενιαίο ταμείο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει:

«Οι υπαγόμενοι στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος και τις λοιπές μεταβατικές διατάξεις».

Επίσης καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες καταβολής εισφορών στο 20% του εισοδήματος, η εθνική σύνταξη.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε 384 Ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.

Η ανταποδοτική σύνταξη καθορίζεται με ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ

0 15 0,77%

15,01 18 0,84%

18,01 21 0,90%

21,01 24 0,96%

24,01 27 1,03%

27,01 30 1,21%

30,01 33 1,42%

33,01 36 1,59%

36,01 39 1,80%

39,01 42 και περισσότερα 2,00%

Το σχέδιο νόμου προβλέπει σαρωτικές αλλαγές για τις νέες συντάξεις που θα υπολογίζονται πλέον με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Οι νέες συντάξεις θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα. Αντίθετα θα είναι ψαλιδισμένες έως και 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%) για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ.

Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014. Για όσους αποχωρήσουν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό που προκύπτει από το 2002 (ολοκλήρωση μηχανογράφησης ΙΚΑ) και μετά.

Περικοπές πάνω από 1300 ευρώ σύνταξη, αλλά μόνο στις επικουρικές

Πόσο αυξάνονται οι εισφορές

Αύξηση εισφορών κατά μια μονάδα για μια τριετία, 0,5 της μονάδας για τους εργοδότες και 0,5 για τους εργαζόμενους από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019 προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Με στόχο την κάλυψη του ελλείμματος του Ενιαίου υπερ-επικουρικού στο οποίο εντάσσονται και τα Ταμεία Εφάπαξ και πλέον μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ, προβλέπεται επίσης, διατήρηση της μισής μονάδας (από 0,25 για την κάθε πλευρά) από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022.

Παράλληλα, στο σχέδιο προβλέπεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) Ευρώ.

Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν το ανωτέρω ορίου των 1300 Ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.

Χωρίς αλλαγές το φορολογικό

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων από τις οποίες προκύπτουν αυξήσεις φορολογίας για ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ

Οπως ορίζεται:

«Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής

0 – 20.000 22%

20.001 – 30.000 29%

30.001 – 40.000 37%

1. Το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεμένες, καθώς και οι επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.». Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

4.Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %

0-12.000 15%

12.001 – 35.000 35%

35.001- 45%

Μπλοκάκια

Για όσους έχουν αμοιβή τόσο από μισθό όσο και από μπλοκάκι, το σκηνικό μπερδεύεται. Θα φορολογούνται με την κλίμακα, με αφορολόγητο για το τμήμα του εισοδήματός τους που προέρχεται από μισθό και χωρίς αφορολόγητο για το εισόδημα από μπλοκάκι. Ανάλογα με τον συνδυασμό και το ύψος της αμοιβής, προκύπτουν άλλοτε αυξήσεις και άλλοτε μειώσεις φόρου.

Για παράδειγμα για έναν φορολογούμενο ο οποίος εισπράττει 20.000 ευρώ από μισθό και 10.000 ευρώ από μπλοκάκι, ο φόρος αυξάνεται κατά 656 ευρώ από τα 5.320 ευρώ για τα περυσινά εισοδήματα σε 5.976 ευρώ για τα εισοδήματα του 2016.

Σε χαμηλότερα κλιμάκια, η εικόνα διαφοροποιείται. Για παράδειγμα προκύπτει μείωση φόρου για φορολογούμενο με εισόδημα 12.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 5.000 ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα.

Τι αλλάζει στα τυχερά παιχνίδια

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη για την κατάργηση του ειδικού τέλους των 0,05 λεπτών του ευρώ στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και για την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στα μικτά κέρδη τόσο του ΟΠΑΠ, όσο και όσων στοιχηματικών εταιρειών δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο,

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 115 αναφέρεται ότι «καταργείται το ειδικό τέλος των 0,05 λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, σε κάθε παιχνίδι του ΟΠΑΠ» και ότι «αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο 35%, από 30%, στα έσοδα επί του μικτού κέρδους που αφορά στα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας τυχερών παιγνίων του κατόχου της επίγειας ή διαδικτυακής άδειας (άρθρο 50 του ν. 4002/11)»

Στην Έκθεση Αξιολόγηση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου αναφέρεται πως η εφαρμογή του ειδικού τέλους των 0,05 λεπτών του ευρώ «κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής», για αυτό και η κατάργησή του. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την μεταβολή της συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα επί του μικτού κέρδους των εταιρειών, εκτιμάται ετήσια αύξηση των δημόσιων εσόδων ύψους 56 εκατ. ευρώ.

