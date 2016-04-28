Σε ισχύ από την Κυριακή το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα

Από την ερχόμενη Κυριακή 1η Μαΐου θα εφαρμόζεται το θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο, υπενθυμίζει η ΔΕΗ στους πελάτες που κάνουν χρήση του τιμολογίου χρονοχρέωσης. Το ωράριο για το διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου είναι συνεχές, από τις 11.00 το βράδυ έως τις 7.00 το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της ΔΕΗ ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της επιχείρησης, (http://www.dei.com.gr), και του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (http://www.deddie.gr)
