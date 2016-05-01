Κουρδική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Προύσα

H κουρδική αυτονομιστική οργάνωση «Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν» (TAK) ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση αυτοκτονίας που διαπράχθηκε στην Προύσα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της, η TAK αναφέρει ότι μια γυναίκα, μέλος της οργάνωσης, διέπραξε την επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι.Επισημαίνεται επιπλέον ότι η γυναίκα πυροδότησε τα εκρηκτικά προτού φθάσει στον προκαθορισμένο της στόχο.

Η βομβίστρια αυτοκτονίας ανατινάχθηκε κοντά στο κεντρικό τέμενος της Προύσας, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας. Επρόκειτο για την 5η κατά σειρά επίθεση αυτοκτονίας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας φέτος.

Η οργάνωση TAK έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες δύο από τις επιθέσεις αυτοκτονίες φέτος- και οι δύο πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Άγκυρα