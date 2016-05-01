ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
01.05.2016 17:52

Κουρδική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Προύσα

01.05.2016 17:52
Κουρδική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Προύσα - Media

H κουρδική αυτονομιστική οργάνωση «Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν» (TAK) ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση αυτοκτονίας που διαπράχθηκε στην Προύσα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

 

H κουρδική αυτονομιστική οργάνωση «Γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν» (TAK) ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση αυτοκτονίας που διαπράχθηκε στην Προύσα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της, η TAK αναφέρει ότι μια γυναίκα, μέλος της οργάνωσης, διέπραξε την επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι.Επισημαίνεται επιπλέον ότι η γυναίκα πυροδότησε τα εκρηκτικά προτού φθάσει στον προκαθορισμένο της στόχο.

Η βομβίστρια αυτοκτονίας ανατινάχθηκε κοντά στο κεντρικό τέμενος της Προύσας, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας. Επρόκειτο για την 5η κατά σειρά επίθεση αυτοκτονίας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας φέτος.

Η οργάνωση TAK έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες δύο από τις επιθέσεις αυτοκτονίες φέτος- και οι δύο πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Άγκυρα

 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:43
sotirellis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

mylonakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

gatos-treno
ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

