Ρήγας: Ούτε εκλογές, ούτε άλλες κυβερνήσεις

«Δεν υπερασπιζόμαστε ένα μνημόνιο, υπερασπιζόμαστε το ότι η χώρα βρέθηκε σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την επιλογή για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία και να βγάλει τη χώρα από την επιτροπεία», τόνισε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας σε τηλεοπτική παρουσία του στον ΑΝΤ1. Σημείωσε ότι «θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, δεν θα υπάρξουν εκλογές ούτε άλλες κυβερνήσεις» και ότι «αυτή την προσπάθεια που κάνουμε θα την πάμε μέχρι τέλους.

Ο κ. Ρήγας επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παρθούν νέα μέτρα πέρα από αυτά που συμφωνήθηκαν τον προηγούμενο Αύγουστο και ότι είναι δεδομένο ότι τα επιπλέον μέτρα είναι υφεσιακά, δεν αντέχει η ελληνική οικονομία και έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν δίκιο να επιμένουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επισήμανε επίσης ως προς αυτό ότι επιβεβαιώνεται και από την Κομισιόν και από Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν πει πως η Ελλάδα έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα, έχει πιάσει τους στόχους της συμφωνίας, υπάρχει το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο είναι 0,7%, η δε ύφεση είναι μικρότερη από αυτή που υπολογίζανε. «Και ο κ. Ντάισελμπλουμ και ο κ. Γιούνκερ και ο κ. Τουσκ δήλωσαν ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα. Η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει και υποχρεούνται να πάρουν άλλη θέση», είπε.

Υπογράμμισε ότι «το περσινό κλίμα έχει αντιστραφεί, από τη μεριά της σοσιαλδημοκρατίας και των υπόλοιπων κομμάτων. έχει εγκαταλειφθεί η πρόσδεση τους στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό που εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή ο κ. Σόιμπλε». Ασκώντας κριτική στη ΝΔ τόνισε ότι οφείλει και εκείνη ν’ απαντήσει: «Θα συμφωνεί με το ΔΝΤ, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι τα μέτρα θα έπρεπε να τα πάρουμε και να υλοποιηθούν από την ελληνική κυβέρνηση, ή θα είναι με την εθνική προσπάθεια για την ανόρθωση της οικονομίας;».

«Δώσαμε μία σκληρή διαπραγματευτική μάχη, έχει έρθει μια συμφωνία η οποία είναι καλύτερη από τις προηγούμενες, βέβαια δεν είναι στο δικό μας DNA, αλλά και μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη συμφωνία υλοποιούμε πράγματα τα οποία είναι προς όφελος αυτών των κοινωνικών τάξεων που είχαν πληγεί το προηγούμενο διάστημα», είπε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν απολύσεις στον δημόσιο τομέα όπως είχαν γίνει με παράλογο τρόπο στο παρελθόν» και ότι η ανεργία μειώθηκε 1,5%». Υπενθύμισε ακόμη στο ίδιο πλαίσιο ότι το 2010-2014 ήταν 63 δισ. η δημοσιονομική προσαρμογή ενώ τώρα είναι 5,4 δισ., επίσης ότι 25% ήταν η μείωση του ΑΕΠ το 2010-2014 ενώ το 2015 ήταν 0,2 %. Υποστήριξε επίσης ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 0,7% και πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπολογιστεί.