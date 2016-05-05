Σοβαρές αναταράξεις σε πτήση προς την Τζακάρτα – 31 τραυματίες

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Η πτήση της Etihad από το Άμπου Ντάμπι προς την Τζακάρτα ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρότατες αναταράξεις καθώς έφτανε στον προορισμό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 31 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η πτήση της Etihad από το Άμπου Ντάμπι προς την Τζακάρτα ήρθε αντιμέτωπη με σοβαρότατες αναταράξεις καθώς έφτανε στον προορισμό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 31 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα, όπου και το περίμεναν στον αεροδιάδρομο ασθενοφόρα για να φροντίσουν τους τραυματίες.

Από το σύνολο των τραυματιών, 9 επιβάτες καθώς και ένα μέλος του πληρώματος έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς τα τραύματα τους ήταν σοβαρά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το αεροσκάφος πρόκειται να ελεγχθεί από πραγματογνώμονες της Ινδονησίας για να διαπιστώσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να οδήγησαν στους τραυματισμούς.

Η πτήση πίσω στο Άμπου Ντάμπι ακυρώθηκε, με την εταιρεία να εγγυάται στους επιβάτες είτε την αποζημίωση τους για την παραμονή στη Τζακάρτα είτε την εύρεση άλλης πτήσης για να φτάσουν στον προορισμό τους.