Αφγανιστάν: Μακελειό με 50 νεκρούς από σύγκρουση λεωφορείων με βυτιοφόρο καυσίμων (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν με βυτιοφόρο καυσίμων, σε αυτοκινητόδρομο της κεντρικής επαρχίας Γκάζνι.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν με βυτιοφόρο καυσίμων, σε αυτοκινητόδρομο της κεντρικής επαρχίας Γκάζνι.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε τεράστια έκρηξη, αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Τα δύο λεωφορεία μετέφεραν περίπου 125 επιβάτες από την Καμπούλ στην Κανταχάρ στα νότια του Αφγανιστάν.

Το βυτιοφόρο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τα δύο λεωφορεία με αποτέλεσμα και τα τρία οχήματα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Στο σημείο του δυστυχήματος έφτασαν στρατιώτες του αφγανικού στρατού, που κατόρθωσαν να διασώσουν μερικούς επιβάτες, ενώ η κατάσταση αρκετών τραυματιών είναι κρίσιμη.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους από 50 νεκρούς και τουλάχιστον 73 τραυματίες.