Υεμένη: Δεκάδες νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους

Τουλάχιστον 25 νεοσύλλεκτοι της αστυνομίας έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μουκάλα της νότιας Υεμένης από επίθεση αυτοκτονίας, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος.

Επίσης στα νοσοκομεία της πόλης νοσηλεύονται τουλάχιστον 25 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πρόκειται για την δεύτερη φονική επίθεση που σημειώνεται στην πόλη, η οποία αποτελούσε προπύργιο της Αλ Κάιντα προτού οι μαχητές της απωθηθούν από την πόλη κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποίησε ο στρατός τον περασμένο μήνα.

Οι μαχητές της Αλ Κάιντα επωφελήθηκαν του πολέμου για περισσότερο από έναν χρόνο στην Υεμένη για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τμήμα εδάφους που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της νότιας ακτής της χώρας. Ωστόσο η επίθεση που πραγματοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις με την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τους είχε ως αποτέλεσμα να απωθηθούν από πολλά εδάφη.

Το Ισλαμικό Κράτος αναφέρει σε μήνυμά του στο πρακτορείο Amaq, το οποίο πρόσκειται στην τζιχαντιστική αυτή οργάνωση, ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας μάρτυρας που πυροδότησε την ζώνη με εκρηκτικά που έφερε.