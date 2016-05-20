Προφυλακιστέος ο Ανδρέας Μαρτίνης

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο άλλοτε επικεφαλής του «Ερρίκος Ντυνάν», Ανδρέας Μαρτίνης

Στην φυλακή οδηγείται ο Ανδρέας Μαρτίνης μετά την πολύωρη απολογία του στους ανακριτές διαφθοράς για την υπόθεση δωροδοκίας και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ποσού 3,2 εκατομμυρίων μάρκων.

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέας Μαρτίνης, έδωσε εξηγήσεις για περισσότερες από 3,5 ώρες στους ανακριτές Ν.Τσιρώνη και Χρ. Μάρκου, για τα χρήματα που του καταλογίζεται πως έλαβε ως δώρο από την εταιρία “Hospitalia International” για την επιλογή της, το 1998, σε προμήθεια νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ο κ. Μαρτίνης αρνήθηκε την κατηγορία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που του αποδίδεται, ισχυριζόμενος πως τα χρήματα ήταν νόμιμα. Ωστόσο ανακριτές και εισαγγελέας δεν θεώρησαν επαρκείς τις εξηγήσεις του κατηγορουμένου και αποφάσισαν την προφυλάκιση του άλλοτε ισχυρού άνδρα του νοσοκομείου και του Ερυθρού Σταυρού.

Για την σύζυγο του κ. Μαρτίνη, Γεωργία, η κρίση των δικαστών και του εισαγγελέα, μετά την απολογία της ήταν πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, ορίζοντας όμως για την κατηγορουμένη την καταβολή χρηματικής εγγύησης 600 χιλιάδων ευρώ καθώς και τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης της σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

«Εγώ δεν έπεισα, δυστυχώς, τους ανακριτές, ευτυχώς το έκανε η σύζυγος μου» είπε ο κ. Μαρτίνης αμέσως μόλις του γνωστοποιήθηκε η απόφαση των ανακριτών και του εισαγγελέα. Ο συνήγορος του ζευγαριού, Γιάννης Θωμάς αναφερόμενος στην εγγύηση που επιβλήθηκε στην εντολέα του την χαρακτήρισε “υπέρογκη”. Τόνισε επίσης πως σύντομα το ζευγάρι θα προχωρήσει στην άσκηση ενδίκων μέσων για «να αλλάξουμε τα δεδομένα».

Το ζευγάρι φέρεται να ισχυρίζεται πως το επίδικο ποσό που κατέθεσε η γερμανική εταιρία σε εμπλεκόμενο στην υπόθεση δικηγόρο, που συμμετείχε στην σύναψη της σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του νοσοκομείου, αφορούσαν νόμιμη αμοιβή του. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως ο εν λόγω δικηγόρος, επειδή συμπτωματικά ήταν διαχειριστής της περιουσίας της κ. Μαρτίνη και της όφειλε χρήματα, της απέστειλε τα επίμαχα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ρωτήθηκαν από τους ανακριτές γιατί το ποσό κινήθηκε μέσω έξι λογαριασμών, και υποστήριξε πως έτσι τους υποδείχθηκε από οικονομικό σύμβουλο για λόγους αποφυγής επιπλέον φορολογίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, τα χρήματα της δωροδοκίας ακολούθησαν μία δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς offshore εταιριών: «Το ποσό των 3.133.350,17 γερμανικά μάρκων το οποίο η Hospitalia International υποσχέθηκε και κατέβαλε σε εσένα, προκειμένου εσύ να ταχθείς ως πρόεδρος τόσο της επιτροπής προμηθειών όσο και ως πρόεδρος του ΔΣ του ιδρύματος, υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν, της σύμβασης νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το νοσοκομείο, διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας διερχόμενο από 6 διαφορετικούς λογαριασμούς, που ανήκαν είτε σε σένα είτε στη σύζυγό σου Γ. Μαρτίνη είτε και στους δύο από κοινού ..προκειμένου να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευσή του και να χαθούν τα ίχνη της κίνησης του από λογαριασμό σε λογαριασμό. Στη συνέχεια διοχετεύθηκε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας και μετατράπηκε σε ακίνητη περιουσία».