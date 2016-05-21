Νέα επίθεση της Μπόκο Χαράμ στον Νίγηρα – Σκότωθηκαν 6 άνρθωποι

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά ακόμη τραυματίστηκαν χθες σε μια επίθεση που εξαπέλυσαν φερόμενοι τζιχαντιστές της ισλαμιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ στο χωριό Γιεμπί του νότιου Νίγηρα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας

Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν από πυρά, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, ανέφερε το υπουργείο. Οι τραυματίες της επίθεσης “διακομίστηκαν εσπευσμένα” στο νοσοκομείο.

Οι τζιχαντιστές πυρπόλησαν περίπου δέκα σπίτια, την τοπική αγορά, έκαψαν αρκετά βοοειδή, ενώ έκλεψαν δύο οχήματα.

Ένας δάσκαλος στην πόλη Μπόσο, 4χλμ από το Γιεμπί, δήλωσε πως οι δράστες ήταν νεαροί άνδρες που μερικοί έφτασαν πεζοί, κάποιοι έφιπποι και άλλοι σε καμήλες. Κατά την αποχώρηση τους, φόρτωσαν τρόφιμα σε δύο φορτηγά.

Ο Μαμάμπου Μπάκο, δήμαρχος της Μπόσο, δήλωσε πως ο αριθμός των νεκρών ενδεχομένως να αυξηθεί, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν έρευνες μέσα στα πυρπολημένα σπίτια.