Γιατί να επιλέξουμε στέβια αντί για ζάχαρη;

Η στέβια είναι ένα φυτό το οποίο προέρχεται από τη Βραζιλία και την Παραγουάη και χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες από τους ιθαγενείς της Νότιας Αμερικής σαν γλυκαντικό.

Η στέβια έχει έρθει στην Ελλάδα από το 2011, όταν έγινε μόνιμη η έγκριση για τη χρησιμοποίησή της στην Ευρώπη.

Το γλυκαντικό από το φυτό στέβια είναι μέχρι και 400 φορές πιο γλυκό από την κοινή ζάχαρη, οπότε απαιτείται πολύ μικρότερη ποσότητα σε σχέση με τη ζάχαρη για να επιτευχθεί το ίδιο γευστικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, περιέχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες και μπορεί να καταναλωθεί από άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς σύμφωνα με μελέτες μεταβολίζεται στον οργανισμό χωρίς να επηρεάζει ιδιαίτερα το σάκχαρο του αίματος και χωρίς να απαιτεί την παραγωγή ινσουλίνης.

Επίσης, ενισχύει την πρόληψη κατά της τερηδόνας, αφού δεν ζυμώνεται από τα βακτήρια του στόματος και δεν παράγεται οξύ που καταστρέφει τον σμάλτο των δοντιών.

